Экспертиза новогоднего стола. Как выбрать качественные продукты

Специалисты "Роскачества" и Роспотребнадзора посоветовали россиянам грамотно подходить к выбору продуктов. Как заполучить прекрасные селёдку, колбасу, икру и даже шампанское на свой новогодний стол — читайте в материале Лайфа.

Мандарины

Внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. Никаких повреждений со стороны вредителей, ушибов или порезов. При этом небольшие царапины никак не повлияют ни на вкус, ни на качество. И не смотрите на "воздух", из-за которого кожица мандарина словно отходит. Это просто сортовая особенность.

А вот избегать следует перезревших мандаринов, а также тех, на кожуре которых заметны вмятины. Кроме того, помните, что зеленые листья на мандаринах показателем не являются. Со временем они только высыхают немного, а никак не вянут. Так что листья — это своего рода маркетинговый ход.

Икра

Первое — продукт должен стоять в холодильнике и храниться при температуре -4…–6 ˚С. Смотрите прямо на холодильнике: иногда и там указывают температуру.

— Специфика производства икры такова, что даже малейшее нарушение температуры в цепочке "от моря до прилавка" может повлиять и на качество, и на безопасность продукта, — пояснила Елена Саратцева, заместитель руководителя "Роскачества".

Кроме того, обращайте внимание на содержание соли в продукте. Так, с точки зрения ГОСТа, оптимальный уровень содержания соли в икре — от 4 до 6%: это касается высшего сорта. В первом сорте — на 1% больше. По стандарту "Роскачества", допустимый максимум — 5% для каждого сорта.

Почему ещё важно выбирать гостовскую продукцию: там производитель обязан указывать, икра какой именно рыбы упакована. Это актуально, так как продукт могут делать из "каши" (смеси икры разных видов рыб).

Сёмга, сельдь, крабовые палочки

Советы по поводу выбора семги и сельди дали эксперты Роспотребнадзора . Так, слабосолёная сёмга должна быть розового цвета. Слишком яркая? Рыбу перекормили красителями. Тёмная? Этот лосось "дожил до пенсии" и будет, в лучшем случае, просто жёстким. Ну а если рыбка едва розоватого цвета: делали угощение из замороженного продукта.

Стали резать, а рыбка развалилась на глазах? Значит, упаковали её незадолго до протухания.

Теперь о селёдке. Никакого неприятного запаха, "мутных глаз". Рассол, из которого вам достают рыбу, должен быть прозрачным: никакой крови, грязи, сгустков непонятного происхождения.

И третья "рыбная составляющая" практически любого российского стола: крабовые палочки. То, что при их производстве ни один краб не пострадал — не шутка, а в большинстве случаев реальность. Делаются они из рыбы. И если в составе не на первом месте сурими, то, возможно, даже рыбного фарша там минимум: один только крахмал и соевый белок. Так что смотрите на сурими.

Колбаса

Астрологи, конечно, не рекомендуют ставить на стол любые блюда из свинины, но давайте будем честны: у большинства из нас она будет хотя бы в составе "Зимнего" салата: он же "Оливье", но по-русски. И в большинстве случаев это "Докторская".

Самая вкусная "Докторская" — в натуральной оболочке.

— В таких оболочках колбасу сначала подвергают обжарке с дымом, при этом образуются дополнительные вкусовые и ароматообразующие вещества, часть воды из фарша теряется, а вкус получается гармоничным и хорошо выраженным, — рассказала доктор технических наук профессор Анастасия Семёнова.

Обязательно смотрите на продукте данные о сроке годности, информацию о производстве и состав. Традиционное правило "чем меньше компонентов — тем лучше" здесь работает на все 100. Важно: не в гостовской, а ТУ-колбасе может быть мясо птицы, а не только свинина.

Картофель

Ну и какие традиционные салаты без картошки? Специалисты "Роскачества" советуют обратить внимание на следующее: клубни должны быть целыми, сухими, от округлой до продолговато-овальной формы. Проросшие или завядшие нам, конечно, не подходят. Никаких пятен коричневого цвета. Плотная кожура: она не должна "отлетать", если вы её слегка потрёте.

Если вы выбираете "пакетный вариант", то на упаковке должна присутствовать следующая информация: из какой страны продукт, даты сбора и упаковки. Важно: у картофеля срок годности тоже есть, и это на этикетке непременно должно быть указано.

Майонез

Яйца и растительное масло: вот что должно быть в настоящем майонезе. Важно: в составе необходимо рафинированное или дезодорированное масло. Именно от его количества зависит жирность продукта: в провансале — до 67%. Важно! Если в составе нашего майонеза есть соль и уксус или лимонный сок, его максимальный срок хранения 14 дней.

Никакого крахмала и искусственных красителей. Про ненатуральные консерванты тоже нужно забыть при выборе правильного майонеза.

Эксперты "Роскачества" признали лучшими продукты марок Mr. Ricco, "Каждый день", "Скит", "Миладора", "Московский провансаль", "Ряба", "Слобода", "Букет", "Новосибирский провансаль", "Хабаровский", Heinz.

Шампанское

Специалисты "Роскачества" отметили, что сейчас на рынке множество "винных напитков", название которых может напоминать итальянское, пахнущих персиком, клубникой или чем-то подобным. Некоторые даже цветные. Такие нетрудно найти и за 150 рублей.

— Ценность такого напитка сомнительна даже при его невысокой цене. Сифон, немного виноградного сока, алкоголь и вода позволят сочинить похожий "шедевр" в домашних условиях ещё дешевле, — отметили в "Роскачестве".

На этикетке должно быть (если вы не ищете "игристый напиток") "игристое вино" или "российское шампанское". Цены на такие начинаются от 300 рублей, а по акции — от 200.

— Если вы хотите быть уверенными на 100%, что вино произведено из винограда, выращенного в России, ищите на этикетке надпись вино защищенного географического указания и вино защищенного наименования места происхождения, — заявили специалисты.

Игристые вина бывают белые, розовые и красные, а по содержанию сахара делятся на экстра-брют (совершенно сухое), брют (очень сухое), сухое, полусухое, полусладкое и сладкое.

Сладости и сладкие подарки

Эксперты отметили, что, если и выбирать готовый сладкий подарок, а не собирать самому, то лучше это делать в крупных торговых сетях. Так у вас больше шансов получить подарок, собранный непосредственно на производстве.

— На этикетке должно быть отражено наименование и юридический адрес фасовщика продукции, дата фасовки и срок годности, возрастные ограничения, содержание набора, а также состав и пищевая ценность сладостей, — отметила директор департамента исследований "Роскачества" Людмила Викулова.

Специалист подчеркнула , что срок годности устанавливают, основываясь на том, какой продукт самый скоропортящийся.

К слову, не берите или вытащите из подарка карамель или "ириски-тянучки". И то и другое может обернуться для вашего ребенка проблемами с зубами. Да и подавиться ими есть риски.

Избегайте конфет или шоколадок с аллергенами. К примеру ядра абрикосовой косточки, арахис, соевый лецитин могут ими стать. Не должно также быть консервантов Е200, Е202, Е210, Е249, синтетических красителей, ароматизаторов, идентичных натуральным, и натурального кофе.

А вот обратить своё внимание стоит на хороший, качественный (лучше отечественный) шоколад, желейные, вафельные конфеты, суфле. Из сладостей также подойдут печенье, пастила, зефир (не в шоколаде) и мармелад.

— Настоящий шоколад должен состоять из трёх продуктов: какао-масла, какао тёртого и сахара. Также в состав может входить лецитин, ванилин и сухое молоко. Но правило одно: чем меньше ингредиентов, тем лучше, — сказала шеф-кондитер и преподаватель школы кондитерского мастерства Ольга Патракова.

Чтобы шоколад не покрылся белым налётом, храните его при температуре 15–17 градусов.

В общем и целом наш помощник — этикетка с как можно более "скромным" составом, поменьше "ешек". Никаких мутностей. И помните: хороший продукт (к сожалению) неадекватно мало стоить не может.