Как отметят Рождество верующие российские знаменитости

Вы знаете, чем рождественский салат отличается от оливье? А как отпразднует 7 января Иван Охлобыстин, Владимир Хотиненко и депутат Милонов? Все подробности — в материале Лайфа.

Иван Охлобыстин

Российский актёр Иван Охлобыстин встречает православное Рождество в компании друзей и родных. Причём, как он отметил, большая часть приятелей не относится к кинодеятелям и не работает в СМИ. Дома собирается 20–35 человек. Гости совсем разных возрастов — от 12 до 75 лет.

— Мы приготовим стол, а потом поедем в церковь. Потом вернёмся и будем торжествовать с друзьями, — рассказал Иван Охлобыстин.

Он отметил, что каких-то особенных блюд нет — столу не придают особенного значения в этот день. Единственная традиция: в 10 литургия, в 12 причаститься. А после — сесть за накрытый стол и отметить.

Борис Корчевников

Телеведущий и актёр Борис Корчевников рассказал Лайфу, что каких-то традиций, связанных с Рождеством, в его семье нет. Во всяком случае, пока. Но он отметил, что точно сходит в храм вместе с близкими.

— Поскольку я работаю на телеканале "Спас", у нас много всего готовится к рождественскому эфиру. И, скорее всего, до службы в церкви и после неё буду на работе. Но мы точно все вместе сходим в храм, — рассказал Борис Корчевников.

Он отметил, что для всех этот праздник должен быть началом чего-то с чистого листа.

— Как говорил святой Иоанн Златоуст, смысл Рождества в том, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Каждый человек всегда может начать заново. Пока мы здесь, на Земле, всё может быть легко смыто и переписано набело, — отметил телеведущий.

Тутта Ларсен

Телеведущая и актриса Тутта Ларсен признавалась в интервью, что для неё Рождество гораздо важнее Нового года. Она также считает Рождество более серьёзным праздником.

В семье Ларсен есть традиция: каждый год ходить с семьей в церковь на службу. Берут с собой и сына Ивана, которому исполнилось три года. После служения вся семья отправляется домой, ужинает и ложится спать.

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов ходит в праздник и на ночную, и на утреннюю службу.

— Рождество для меня праздник, прежде всего, духовный. У меня две службы: в одну церковь я иду на ночную службу, в другую — на дневную. Ну а вечером, с друзьями, конечно, гусика или уточку: что куплю у фермеров. Праздник проводим в семейном кругу и с друзьями, — рассказал Виталий Милонов.

Депутат отметил, что после двух служб остаётся мало сил, поэтому у него, как правило, одно традиционное блюдо.

Владимир Хотиненко

Российский кинорежиссёр Владимир Хотиненко планирует Рождество в 2019 году встречать в Австрии.

— В этот раз мы проведём его в Австрии. Во-первых, надо встретить Рождество. Сходить в храм, причаститься. Потом мы уезжаем с семьёй, в горы, например. Отдохнуть надо: наработались, — рассказал Хотиненко.

По словам кинорежиссёра, в его семье есть даже традиционное блюдо. Это рождественский салат. Хотиненко отметил, что по составу он напоминает классический оливье. Единственное отличие — нужно добавить апельсины.

— Вообще главное — это настроение. Праздничное, светлое, радостное. Христос родился! Надежда человечества. Нам так не хватает надежды. Мы так в этом нуждаемся. Я всем желаю радости и надежды, — сказал Владимир Хотиненко.

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