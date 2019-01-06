Малыш выздоровел только потому, что в Рождество врачи отложили его отключение

Маленькому Тони Хаджелу страшно не повезло с биологическими родителями, которые едва не замучили его до смерти. Когда малыш попал в больницу, врачи решили, что он безнадёжен, и собирались отказаться от его лечения, но им помешало Рождество.

Родители Тони — 24-летняя Джоди Симпсон и 47-летний Тони Смит — были осуждены за жестокое обращение с детьми и отравились в тюрьму на десять лет. И это неудивительно: они так избили своего маленького сына, что он оказался на грани жизни и смерти.

Многочисленные переломы привели к тому, что Тони пришлось ампутировать ноги, но у него всё равно развились сепсис и полиорганная недостаточность. Медики боролись за него почти шесть недель и накануне Рождества приняли решение прекратить его мучения. Но, для того чтобы отключить малыша от аппаратов, врачам было необходимо решение суда... который не работал в праздники.

Ему было очень больно, и медики решили, что с него хватит. Но, прежде чем суды снова открылись, Тони стало лучше. Поэтому Рождество спасло его! Приёмная мама Тони Паула

В результате Тони получил несколько дней отсрочки, которые спасли ему жизнь. С каждым днём малышу становилось лучше, и медики отказались от идеи прекратить лечение. И сейчас, глядя на весёлого мальчика, который встречает Рождество в приёмной семье, трудно даже представить, что когда-то его жизнь висела на волоске.

Анестезиолог, которая лечила его в первое Рождество, недавно снова встретил его в больнице. Она думала, что он умер. Она была на седьмом небе от счастья, когда снова увидела его, и не могла перестать обнимать его! Приёмная мама Тони Паула

В следующем году Тони собирается пойти в школу. Его новые родители надеются, что мальчик будет преуспевать в учёбе и докажет, что не так уж важно, как началась твоя жизнь — куда важнее, как ты живёшь теперь.