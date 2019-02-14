От ада до развода. 10 худших валентинок

Лайф собрал истории о том, как можно безнадёжно испортить праздник, совершенно не желая этого.

Иногда поздравительные открытки, свечи и признания в любви могут довести нас до нервного тика. Достаточно, чтобы в ход праздника вмешалась случайность. Десять худших валентинок собрал для своих читателей Лайф.

1. Французский... юмор

Вместо подарка — оплеуха и ругань, шутка собрала 3 тыс лайков французский онлайн-журнал After Foot RMC решил пошутить. Кадр фильма "Париж, я люблю тебя"/© Кинопоиск

И так бывает — вам могут нагрубить в День святого Валентина, даже если вы девушка. Именно так поступил французский онлайн-журнал After Foot RMC. Шутники разместили на своей странице комикс, где возлюбленная спрашивает своего парня, что их ждёт в феврале, и намекает на праздник влюблённых. "Никакого Валентина, я буду смотреть Лигу чемпионов", — отвечает парень, прибавляет к этому ругательство и ударяет девушку по лицу. Скандальную "шутку" лайкнули 3 тысячи французов, прежде чем After Foot RMC, стыдясь, не удалил ее насовсем.

2. Не дай себе умереть от скромности

Бедолага выяснил, что он не единственный избранник Скромность погубила пользователя сети Reddit по имени guest list. Фото © Кинопоиск

Придя в школу с цветами, он не решился вручить их лично, а попросил о помощи посторонних. Девушка, получившая подарок, была вне себя от счастья. Но что она сделала? Стала названивать другому парню! Ошеломлённый guest list выяснил, что у своей девушки он был далеко не единственным кавалером...

3. Вместо ужина — адское пламя

Бесчисленные возгорания превращают романтический вечер в пламенеющий ад. Американская организация по борьбе с пожарами предупреждает. Кадр фильма "Мистер и миссис Смит"/© Кинопоиск

Каждый год американская организация по борьбе с пожарами публикует воззвания, приуроченные ко Дню всех влюблённых. Оставшись при свечах, пары забывают обо всём на свете. Итог — бесчисленные возгорания, превращающие законный отдых в романтическом антураже пламенеющий ад.

4. Подарил подарок за другого

Соперник воспользовался подарком и увёл девушку из-под носа Незадачливый влюблённый с сайта Seventeen.com, желая сделать девушке приятное, написал на валентинке только свои инициалы. Кадр фильма "Красавчик"/© Кинопоискк

Растроганная красавица стала разыскивать воздыхателя, поняла инициалы, неверное, и обратилась к другому. Соперник оказался настолько беспринципным, что немедленно "признался" в подарке, которого не делал. Более того, молодые люди начали встречаться.

5. Прокисший подарок

Распродажи к праздникам бывают губительны Ресурс Seventeen.com рассказывает историю девушки. Кадр фильма "Париж, я люблю тебя"/© Кинопоиск

Для девушек, знающих себе цену, скверные подарки на День святого Валентина — повод оскорбиться. Во многих странах мира к празднику приурочены распродажи, товары продаются со скидкой. Недовольной полученным в День влюблённых подарком оказалась девушка, которой преподнесли цветы и сладости: розы оказались подкрашенными, а шоколад — с истекшим сроком годности. По словам униженной дамы, больше она со своим воздыхателем не встречалась.

6. От праздника не спрячешься

Начальник добавил "сахарку" и заставил работать, а других отпустил на свидания Американский босс решил проучить незадачливую подчиненную. Кадр фильма "Дьявол носит Prada"/© Кинопоиск

Можно было бы сделать вывод, что лучше игнорировать День святого Валентина. И так, да не так. Спрятаться от праздника невозможно. В одной из американских фирм босс приметил, что его сотрудница долго не была в романтических отношениях. Что же он предпринял? Предложил ей остаться работать в День всех влюблённых, тогда как все остальные удалились на празднование. Мало несчастий на личном фронте, так ещё и начальник. Словом, этот день стал худшим в её жизни.

7. Скабрезная шутка от мамы

Родительское "поощрение" Кадр фильма "Если свекровь — монстр"/© Кинопоиск

Хуже всего в День святого Валентина оставаться одному. Ещё хуже — когда близкие знают об этом. В американском Интернете рассказывают историю о самом неудачном подарке на День всех влюблённых... вибраторе. Комментариев не требуется. Громкой ссоры удалось избежать только потому, что дарительницей оказалась... мать незадачливой всеми брошенной девушки.

8. "Лучший" подарок для любимой

Расстаться в День всех влюблённых Кадр фильма "500 дней лета"/© Кинопоиск

Там, где есть традиция праздновать День всех влюблённых, всегда найдутся желающие поступить наоборот. Популярный сюжет на День святого Валентина — расставание, особенно после долгих, приносивших взаимное удовлетворение отношений. Нередко в наши дни люди выбирают именно этот праздник, чтобы разорвать связи между собой навсегда. "В этот день мой муж сказал мне, что никогда в действительности не любил меня. Накануне он повстречал свою бывшую и отдал себе отчёт в этом", — написала американка в социальной сети.

9. Всё забыть!

Не помню — не дарю подарков! Пользователь соцсети Эбби из Далласа. Кадр фильма "500 дней лета" / © Кинопоиск

Лучше бы уж он вообще не знал о святом Валентине как незадачливый поклонник из другой житейской истории, произошедшей за океаном. Американка Эбби из Далласа жалуется в соцсети, что её возлюбленный опоздал на встречу и даже не подумал извиниться. "Ты хотя бы знаешь, что за день сегодня?" — спросила она. "Нет", — честно признался ухажёр.

10. Когда день влюблённых становится поводом развестись

Забеременеть в День святого Валентина от другого! пользователь Reddit QueefofPolice. Кадр фильма "Там, где сердце"/© Кинопоиск

Но худшая история, связанная с Днём святого Валентина, произошла спустя 10 месяцев после того, как он отгремел. Ужасами семейной жизни поделился пользователь Reddit QueefofPolice. "Я был в отъезде на праздник, а когда вернулся, обнаружил, что моя супруга беременна. Подсчёты показали, что зачатие прошло как раз на 14 февраля. Ну и нечего говорить, я развёлся с ней немедленно", — написал оскорблённый муж.