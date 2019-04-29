Что стало с детскими мечтами: 7 самых желанных игрушек тогда и сейчас

Сегодня, 29 апреля, отмечается замечательный праздник — Всемирный День исполнения детских желаний, у истоков которого лежит довольно трогательная история. В связи с этим Лайф решил вспомнить, что становилось предметом мечтаний у советских ребят и какие подарки ждут детишки сейчас.

Своим появлением праздник обязан четырёхлетнему мальчику Крису Грейчусу, который мечтал стать полицейским. Но малыш был болен лейкемией и спасти его, увы, было невозможно. Мальчику оставались считаные дни, но знакомый его семьи, таможенник Томми Остин, решил во что бы то ни стало исполнить заветное желание. Мужчина с помощью товарищей покатал мальчика на полицейских машине и вертолёте, получил форму, значок и даже звание полицейского Аризоны. Это положило начало замечательной традиции и стало ещё одним поводом радовать детишек. Ведь что может быть дороже детских улыбок.

"Ну, погоди!" vs Nintendo

Об электронной игре "Ну, погоди!", которую называют аналогом Nintendo, в 80-е мечтали и мальчишки, и девчонки. Сюжет про волка, который должен был собрать как можно больше яиц, поглощал внимание надолго. Но современных детей скорее заинтересует оригинальная Nintendo, которая по продажам в 2018 году обошла даже PlayStation.

Настольный футбол vs FIFA

В СССР, вероятно, не было ни одного мальчишки, который бы не хотел сразиться в настольный футбол. Эмоции просто захлёстывали молодёжь во время подобных турниров. Но сейчас порадовать ребенка можно скорее новой версией FIFA, где можно поиграть за любимую команду.

Куклы-пупсы vs куклы Baby Born

Что касается советских девочек, то они, засыпая, мечтали о популярных тогда куклах-пупсах из ГДР, похожих на младенцев. Но сейчас маленькие представительницы прекрасного пола с радостью получили бы в подарок кукол-малышей, которые могут пить, "ходить на горшок", смеяться, плакать и даже плавать.

Резиновые бабки-ёжки vs Monster High

Что касается сказочных персонажей, то советские ребята могли, например, поиграть с весёлыми резиновыми бабками-ёжками. Но теперь "монстры" вышли на новый уровень. Популярные сегодня куклы Monster High составляют конкуренцию самой Барби. Персонажи созданы Гарретом Сэндером, который вдохновлялся фильмами ужасов и классическими историями о чудовищах. Но вышло всё равно мило.

Педальные машинки vs гироскутер

Советские машинки для детей с рулём и педалями были дефицитом и пределом мечтаний. Какой ребёнок не хотел почувствовать себя автомобилистом, словно взрослый. Теперь разнообразие подобных машин довольно велико, но ваш ребёнок, вероятнее всего, представляет себя едущим на модном гироскутере.

Оловянные солдатики vs фигурки героев комиксов

Если солдатиков из пластмассы у советских детей можно было встретить довольно часто, то с оловянными дело обстояло иначе. Они стоили дороже и попадались намного реже. Поэтому мальчишки мечтали о своей оловянной армии. Сейчас конкуренцию им могут составить фигурки героев комиксов, которые порадуют маленьких фанатов, например, Marvel и DC.

Самолёт-конструктор vs дрон

Юные любители техники в Советском Союзе, многие из которых мечтали о благородной профессии лётчика, были не прочь сами собрать маленький самолёт. Но у современного мальчишки есть возможность запустить в воздух настоящий дрон.