Чем ещё можно удивить во Всемирный день контрацепции: 11 фото для продвинутых

Мероприятие World Contraception Day впервые провели 26 сентября 2007 года. Его девиз: "Контрацепция — это ваша жизнь, это ваша ответственность". Лайф вспомнил, как в мире воздавали должное презервативу, чтобы и вы могли отметить этот день, не ударив в грязь лицом.

Первое, что приходит на ум, — Condom Challenge, вирусная акция в соцсетях, участники которой сбрасывали друг другу на головы презервативы с водой

В заключительной фазе полёта предмета личной гигиены нужно успеть его сфотографировать. Снимки получаются на загляденье

Фотограф Андреас Варро посвятил этой забаве целый проект

Только не забывайте, что такой способ применения этого медицинского изделия не гарантирует вам защиты от нежелательной беременности и болезней

Американская компания ONE тоже подумала над тем, как повысить популярность презервативов в молодёжной среде

В рамках Project CONDOM в разных городах США проходят фешен-шоу, участники которых дефилируют в одежде из презервативов

Фантазия дизайнеров не знает границ

Ещё никогда контрацепция не была такой модной

Эта же компания пригласила современных художников, чтобы оформить упаковку своих товаров с помощью граффити

Вы тоже можете попытать свои силы

Ну и самый экстравагантный вариант — поискать в продаже "берестяные презервативы" Only Russian Condom от красноярского художника Васи Слонова

Этой блогерше уже 32 года, но она до сих пор бережёт себя для будущего мужа