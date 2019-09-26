Чем ещё можно удивить во Всемирный день контрацепции: 11 фото для продвинутых

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Фото © itsvarro.com

Мероприятие World Contraception Day впервые провели 26 сентября 2007 года. Его девиз: "Контрацепция — это ваша жизнь, это ваша ответственность". Лайф вспомнил, как в мире воздавали должное презервативу, чтобы и вы могли отметить этот день, не ударив в грязь лицом.

Первое, что приходит на ум, — Condom Challenge, вирусная акция в соцсетях, участники которой сбрасывали друг другу на головы презервативы с водой

<p>Фото © itsvarro.com</p>

В заключительной фазе полёта предмета личной гигиены нужно успеть его сфотографировать. Снимки получаются на загляденье

<p>Фото © itsvarro.com</p>

Фотограф Андреас Варро посвятил этой забаве целый проект

<p>Фото © itsvarro.com</p>

Только не забывайте, что такой способ применения этого медицинского изделия не гарантирует вам защиты от нежелательной беременности и болезней

<p>Фото © itsvarro.com</p>

Американская компания ONE тоже подумала над тем, как повысить популярность презервативов в молодёжной среде

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/UHSmartCougars/" target="_blank">UHSmartCougars</a></p>

В рамках Project CONDOM в разных городах США проходят фешен-шоу, участники которых дефилируют в одежде из презервативов

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/ONECondoms/" target="_blank">ONECondoms</a></p>

Фантазия дизайнеров не знает границ

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/ONECondoms/" target="_blank">ONECondoms</a></p>

Ещё никогда контрацепция не была такой модной

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/ONECondoms/" target="_blank">ONECondoms</a></p>

Эта же компания пригласила современных художников, чтобы оформить упаковку своих товаров с помощью граффити

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/ONECondoms/" target="_blank">ONECondoms</a></p>

Вы тоже можете попытать свои силы

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/ONECondoms/" target="_blank">ONECondoms</a></p>

Ну и самый экстравагантный вариант — поискать в продаже "берестяные презервативы" Only Russian Condom от красноярского художника Васи Слонова

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/vasiliy.slonov.9" target="_blank">vasiliy.slonov.9</a></p>

Этой блогерше уже 32 года, но она до сих пор бережёт себя для будущего мужа

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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