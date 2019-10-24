Возможно ли будущее без бумаги? 10 ответов из фантастических фильмов

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Кадр из сериала "Чёрное зеркало" / "КиноПоиск"

Сегодня во всём мире отмечают Международный день без бумаги. Государства и корпорации всё чаще задумываются об экологии, ссылаясь на заботу о грядущих поколениях. Мы не можем предсказать, откажется ли человечество от бумаги, но предлагаем вспомнить, что об этом думают авторы фантастических фильмов.

"Разрушитель" (1993 год)

<p>Кадр из фильма &#34;Разрушитель&#34; / &#34;КиноПоиск&#34;</p>

Если верить авторам этого фантастического боевика о противостоянии безумного преступника (Уэсли Снайпс) и крутого полицейского (Сильвестр Сталлоне), к 2032 году мы откажемся от туалетной бумаги в пользу трёх загадочных ракушек. Впрочем, пользоваться ими главный герой так и не научился.

"Обливион" (2013 год)

<p>Кадр из фильма &#34;Обливион&#34; / &#34;КиноПоиск&#34;</p>

Судя по интерьерам, мелькающим в фильме, в 2077 году мы перестанем переводить бумагу понапрасну. Например, на обои. И немудрено, ведь к этому моменту человечество уже будет почти целиком стёрто с лица земли инопланетянами, а его остатки будут влачить жалкое существование на Титане.

"Чёрное зеркало" (2011–2019 годы)

<p>Кадр из сериала &#34;Чёрное зеркало&#34; / &#34;КиноПоиск&#34;</p>

В мрачном мире будущего, каким его видят создатели сериала "Чёрное зеркало", люди всё чаще отдают себя во власть технологий. В одном из эпизодов герои живут в комнатах из видеостен, где даже пропуск рекламы является платной услугой. В столь жёстких рамках о чтении книг или печатной прессы не может идти и речи.

"Звёздный путь" (1966 год — по настоящее время)

<p>Изображение © giphy.com</p>

Согласитесь, было бы странно, если бы экипаж космического корабля "Энтерпрайз" использовал бумагу в XXIV веке. Тем не менее в перечень бортового оборудования входит принтер, вернее его 3d-версия, которая здесь носит название репликатор и в основном используется для приготовления пищи.

"Матрица" (1999 год)

<p>Кадр из фильма &#34;Матрица&#34; / &#34;КиноПоиск&#34;</p>

В мире "Матрицы" необходимость в бумаге полностью отпала, так как её просто некому использовать. Суперкомпьютер погрузил всех людей в галлюциногенный анабиоз, и теперь они выполняют лишь функцию источников питания.

"451 градус по Фаренгейту" (1966, 2018 годы)

<p>Кадр из сериала &#34;451 градус по Фаренгейту&#34; / &#34;КиноПоиск&#34;</p>

В обеих экранизациях антиутопии Рэя Брэдбери мы видим, как изменилась профессия пожарного. Теперь эти люди сжигают книги: их чтение запрещено законом. Так что, возможно, в будущем сократить потребление бумаги можно будет, сделав её нелегальной.

"Безумный Макс. Дорога ярости" (2015 год)

<p>Кадр из фильма &#34;Безумный Макс. Дорога ярости&#34; / &#34;КиноПоиск&#34;</p>

В мире постапокалипсиса, где люди готовы убивать друг друга за бензин, до бумаги просто никому нет дела, поэтому можно сказать, что от неё удалось отказаться.

"Джонни Мнемоник" (1995)

<p>Кадр из фильма &#34;Джонни Мнемоник&#34; / &#34;КиноПоиск&#34;</p>

Фильм предопределил развитие цифровых технологий на годы вперёд. Информацию здесь передают с помощью специальных курьеров, которым её закачивают прямо в мозг. Живые "флэшки" заменили собой письма, бандероли и посылки.

"1984" (1984 год)

<p>Кадр из фильма &#34;1984&#34; / &#34;КиноПоиск&#34;</p>

Роман Джорджа Оруэлла, по которому был снят этот фильм, вышел в 1949 году. 1984-й виделся автору, мягко говоря, не самым лучшим временем для жизни. В итоге всё вроде бы оказалось не так уж и плохо. Но одно предсказание сбылось: в середине 1980-х бумажные газеты всё ещё влияли на умы людей.

"Она" (2013 год)

<p>Кадр из фильма &#34;Она&#34; / &#34;КиноПоиск&#34;</p>

Действие картины разворачивается в недалёком будущем. По сюжету люди перестали писать письма, но не отказались от них, а просто перепоручили это специальным организациям, в одной из которых и работает главный герой в исполнении Хоакина Феникса.

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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