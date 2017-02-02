Все государственные сурки России проспали День сурка

Из-за тёплой осени и холодной зимы грызуны до конца февраля вряд ли вылезут из спячки.

Можно сказать, что День сурка в России сорвался. На единственном российском госпредприятии пушного звероводства ФГУП "Русский соболь" в Подмосковье 2 февраля не проснулся ни один сурок из полусотни, поэтому непонятно, какая весна ожидает Россию. Специалисты говорят, что в крепком сне грызунов нет ничего страшного, потому что из-за теплой осени они легли поздно, а в морозы предпочитают спать.

День сурка отмечается 2 февраля во многих европейских странах и на Североамериканском континенте. Считается, что в эту дату нужно наблюдать за зверьком, вылезающим из норы. Если сурок пугается своей тени и юркает обратно, значит, зима будет еще долгой и холодной. А если спокойно вылезает и отправляется по своим делам — весна сменит зиму раньше срока. Считается, что байбак пугается своей тени, когда видит ее солнечным днем, а в пасмурную погоду тень не видна.

Сегодняшнее 2 февраля в Московском регионе выдалось солнечным, но ни один сурок из государственного питомника пушного звероводства "Русский соболь" в Пушкинском районе Московской области не проснулся.

— Наши сурки еще не проснулись в этом году. Это связано с холодной погодой, — рассказала Лайфу сотрудник сурковой фермы Галина Федосеева. — И потом, осень-то какая теплая была. Они из-за этого долго не засыпали, и только недавно заснули. По словам сотрудницы, грызуны обычно просыпаются ближе к концу февраля, когда теплеет. Всего, говорит Федосеева, в их питомнике содержатся 25 пар зверьков.

Принадлежащие государству сурки все проспали, поэтому погоду на весну предсказывали только "частники" — пара байбаков из Питера, Нука и Хана. Зверьки, живущие в квартире у заводчиков, обещали близкий конец зимы. Их владелица Ирина Вейнберг уверяет, что прогнозы её воспитанников точные. — Гадание действует. Если они встали и начали бузить, будет ранняя весна, — рассказала она Лайфу. — Вот в том году весна была поздняя, и в это время они спали ещё.

По другим регионам нашей страны ситуация с шерстяными метеорологами также была печальной: сурок из Московского зоопарка не проснулся, а его коллега из Санкт-Петербурга заболел и потому вообще не впадал в спячку. Предшественник питерского предсказателя — степной байбак по имени Фрол — умер несколько лет назад.

Сурки — травоядные грызуны размером с кошку. Они живут в норах и считаются дальними родственниками белок. Есть три большие группы сурков — степные (байбаки), лесные и горные (альпийские). Прародина сурков — Северная Америка, откуда они распространились через Азию в Европу в ту эпоху, когда континенты ещё не были разделены. Самым известным представителем своего рода считается лесной сурок из США по кличке Панксатонский Фил. Именно с него в 1841 году началась традиция предсказывать погоду. Он живёт в североамериканском городе Панксатони в Пенсильвании, и каждый февраль там проходят массовые гуляния и праздники: трое смотрителей, которых специально отрядили в конвой сурку, встречают его на выходе из норы и ждут прогноза. Местные верят, что каждый год из своего жилища к ним вылезает один и тот же сурок. По такой логике ему должно исполниться примерно 176 лет. Но в редакции Лайфа подозревают, что это не совсем так.