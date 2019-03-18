15 поводов для путешествия в Крым

Сегодня отмечается пятилетие воссоединения Крыма с Россией. В связи с этим рассказываем интересные факты о полуострове и какие места обязательны для посещения!

В Крыму сразу три природные и климатические зоны: степи, горы и субтропики Там 240 видов растений, которых больше нет нигде на планете Фото © Ded Pihto В Крыму самый длинный междугородный троллейбусный маршрут в мире Троллейбусная трасса проложена из Симферополя в Ялту, её протяжённость — 96 километров Фото © РИА Новости/Алексей Мальгавко Владимирский кафедральный собор По одной из версий, князь Владимир принял крещение в 988 году в Херсонесе. На этом месте возвели собор Фото © Wikimedia Commons Аю-Дагу, или Медведь-горе, между Алуштой и Ялтой около 150 миллионов лет Несостоявшийся вулкан сложен из магматической породы и является минеральным музеем под открытым небом Фото © Flickr/dmitry vetrov Ливадийский дворец. Бывшая резиденция трёх поколений российских императоров Здесь же в 1945-м встретились Сталин, Рузвельт и Черчилль, решали судьбу побеждённой Германии Фото © Wikimedia Commons Ласточкино гнездо. Замок на отвесной 40-метровой скале мыса Ай-Тодор По легенде, его построил ревнивый муж, чтобы спрятать от глаз людских красивую жену. Скалу с замком неоднократно укрепляли Фото © Wikimedia Commons Генуэзская крепость в Судаке. Древний комплекс укреплений на горе Дженевез-Кая Раньше тут находилась главная торговая площадка Причерноморья — средневековый византийский порт Сугдеи Фото © Wikimedia Commons Ханский дворец Бахчисарая. Бывшая резиденция крымских ханов XVI–XVIII вв. Его название переводится как "дворец-сад", он должен был стать для ханов, их семей и сановников аналогом рая на земле Фото © Wikimedia Commons Мраморная пещера. Расположена под нижним плато горы Чатыр-Даг Вход находится на высоте 918 м над уровнем моря. Мраморная пещера в Крыму считается одной из красивейших в мире Фото © Shutterstock Inc Успенский пещерный монастырь Основан византийскими монахами более тысячи лет назад Фото © Wikimedia Commons Памятник затопленным кораблям Во время Первой обороны Севастополя поперёк фарватера затопили 7 кораблей, "чтобы заградить вход неприятельским судам" Фото © РИА Новости База подводных лодок в Балаклаве. Секретный объект времён холодной войны Объект в горе Таврос мог выдержать удар бомбы, в пять раз превосходящий мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму Фото © Wikimedia Commons Тарханкутский маяк. Самый древний маяк Крыма Построен в 1816 году. Пережил землетрясение 1927 года. Высота 38 метров Фото © Wikimedia Commons Рынок "Крымский привоз" Единственный в Крыму круглосуточный оптово-розничный рынок сельскохозяйственной продукции Фото © Pixabay Дикий пляж "Лисья бухта" Здесь собираются представители самых разных субкультур: хиппи, растаманы, панки, нудисты Фото © РИА Новости/Юрченко