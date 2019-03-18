15 поводов для путешествия в Крым
Фото © Flickr/Visavis..
В Крыму сразу три природные и климатические зоны: степи, горы и субтропики
Там 240 видов растений, которых больше нет нигде на планете
Фото © Ded Pihto
В Крыму самый длинный междугородный троллейбусный маршрут в мире
Троллейбусная трасса проложена из Симферополя в Ялту, её протяжённость — 96 километров
Фото © РИА Новости/Алексей Мальгавко
Владимирский кафедральный собор
По одной из версий, князь Владимир принял крещение в 988 году в Херсонесе. На этом месте возвели собор
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Аю-Дагу, или Медведь-горе, между Алуштой и Ялтой около 150 миллионов лет
Несостоявшийся вулкан сложен из магматической породы и является минеральным музеем под открытым небом
Фото © Flickr/dmitry vetrov
Ливадийский дворец. Бывшая резиденция трёх поколений российских императоров
Здесь же в 1945-м встретились Сталин, Рузвельт и Черчилль, решали судьбу побеждённой Германии
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Ласточкино гнездо. Замок на отвесной 40-метровой скале мыса Ай-Тодор
По легенде, его построил ревнивый муж, чтобы спрятать от глаз людских красивую жену. Скалу с замком неоднократно укрепляли
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Генуэзская крепость в Судаке. Древний комплекс укреплений на горе Дженевез-Кая
Раньше тут находилась главная торговая площадка Причерноморья — средневековый византийский порт Сугдеи
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Ханский дворец Бахчисарая. Бывшая резиденция крымских ханов XVI–XVIII вв.
Его название переводится как "дворец-сад", он должен был стать для ханов, их семей и сановников аналогом рая на земле
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Мраморная пещера. Расположена под нижним плато горы Чатыр-Даг
Вход находится на высоте 918 м над уровнем моря. Мраморная пещера в Крыму считается одной из красивейших в мире
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Успенский пещерный монастырь
Основан византийскими монахами более тысячи лет назад
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Памятник затопленным кораблям
Во время Первой обороны Севастополя поперёк фарватера затопили 7 кораблей, "чтобы заградить вход неприятельским судам"
Фото © РИА Новости
База подводных лодок в Балаклаве. Секретный объект времён холодной войны
Объект в горе Таврос мог выдержать удар бомбы, в пять раз превосходящий мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму
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Тарханкутский маяк. Самый древний маяк Крыма
Построен в 1816 году. Пережил землетрясение 1927 года. Высота 38 метров
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Рынок "Крымский привоз"
Единственный в Крыму круглосуточный оптово-розничный рынок сельскохозяйственной продукции
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Дикий пляж "Лисья бухта"
Здесь собираются представители самых разных субкультур: хиппи, растаманы, панки, нудисты
Фото © РИА Новости/Юрченко
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