15 поводов для путешествия в Крым

15 поводов для путешествия в Крым

Фото © Flickr/Visavis..

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Сегодня отмечается пятилетие воссоединения Крыма с Россией. В связи с этим рассказываем интересные факты о полуострове и какие места обязательны для посещения!

В Крыму сразу три природные и климатические зоны: степи, горы и субтропики

Там 240 видов растений, которых больше нет нигде на планете

Фото © Ded Pihto

В Крыму самый длинный междугородный троллейбусный маршрут в мире

Троллейбусная трасса проложена из Симферополя в Ялту, её протяжённость — 96 километров

Фото © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Владимирский кафедральный собор

По одной из версий, князь Владимир принял крещение в 988 году в Херсонесе. На этом месте возвели собор

Фото © Wikimedia Commons

Аю-Дагу, или Медведь-горе, между Алуштой и Ялтой около 150 миллионов лет

Несостоявшийся вулкан сложен из магматической породы и является минеральным музеем под открытым небом

Фото © Flickr/dmitry vetrov

Ливадийский дворец. Бывшая резиденция трёх поколений российских императоров

Здесь же в 1945-м встретились Сталин, Рузвельт и Черчилль, решали судьбу побеждённой Германии

Фото © Wikimedia Commons

Ласточкино гнездо. Замок на отвесной 40-метровой скале мыса Ай-Тодор

По легенде, его построил ревнивый муж, чтобы спрятать от глаз людских красивую жену. Скалу с замком неоднократно укрепляли

Фото © Wikimedia Commons

Генуэзская крепость в Судаке. Древний комплекс укреплений на горе Дженевез-Кая

Раньше тут находилась главная торговая площадка Причерноморья — средневековый византийский порт Сугдеи

Фото © Wikimedia Commons

Ханский дворец Бахчисарая. Бывшая резиденция крымских ханов XVI–XVIII вв.

Его название переводится как "дворец-сад", он должен был стать для ханов, их семей и сановников аналогом рая на земле

Фото © Wikimedia Commons

Мраморная пещера. Расположена под нижним плато горы Чатыр-Даг

Вход находится на высоте 918 м над уровнем моря. Мраморная пещера в Крыму считается одной из красивейших в мире

Фото © Shutterstock Inc

Успенский пещерный монастырь

Основан византийскими монахами более тысячи лет назад

Фото © Wikimedia Commons

Памятник затопленным кораблям

Во время Первой обороны Севастополя поперёк фарватера затопили 7 кораблей, "чтобы заградить вход неприятельским судам"

Фото © РИА Новости

База подводных лодок в Балаклаве. Секретный объект времён холодной войны

Объект в горе Таврос мог выдержать удар бомбы, в пять раз превосходящий мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму

Фото © Wikimedia Commons

Тарханкутский маяк. Самый древний маяк Крыма

Построен в 1816 году. Пережил землетрясение 1927 года. Высота 38 метров

Фото © Wikimedia Commons

Рынок "Крымский привоз"

Единственный в Крыму круглосуточный оптово-розничный рынок сельскохозяйственной продукции

Фото © Pixabay

Дикий пляж "Лисья бухта"

Здесь собираются представители самых разных субкультур: хиппи, растаманы, панки, нудисты

Фото © РИА Новости/Юрченко

Автор:
АБ
Алексей Берковиц
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