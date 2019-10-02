В Волгограде пранкеры в полицейской форме обыскивали прохожих и поплатились

К сожалению, потерявшим нервные клетки волгоградцам никто не сказал, что это всё обман ради классов. Но настоящие правоохранители, узнав о шутке, не посчитали её смешной.

Странный случай произошёл на днях в Волгограде. Два пранкера — Армян и Игорян — решили разыграть местных жителей, чтобы в холодные осенние дни погреться в лучах славы. Парни вырядились в полицейскую форму и отправились на Аллею Героев и Центральную набережную, где и принялись приставать к отдыхающим, пишет "Комсомольская правда".

Пранкеры то по одному, то вдвоём подходили к местным жителям и начинали обыскивать. Они мотивировали свои действия — и не всегда цензурно — тем, что в отдел поступила информация о распространении наркотиков в этой точке, а несчастная жертва очень похожа на предполагаемого преступника.

Но сотрудники правоохранительных органов не поняли такого юмора и задержали самозванцев. В итоге парни получили арест на 10 суток за мелкое хулиганство и ругань в общественном месте, а также конфискацию формы и штраф за её ношение в полторы тысячи рублей. Особой популярности у пранкеров добиться не получилось — в комментариях люди возмутились таким жестоким шуткам.

Два дебила — это сила! Мозгов как у курицы. Вроде взрослые, а тупые как пробки igormelan71

Пранкеры, блин. Подписчиков-то 1,5 к, зато уже отсидка👏 plyha_s

Очень низкосортный юмор... Всё-таки голову нужно включать, снимая такие розыгрыши anat0lich

Известная блогерша пранком довела бабушку до слёз, и её затравили в Сети