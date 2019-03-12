Пранк не удался. В Москве блогер выронил пистолет перед силовиками, и ни-че-го

В Сети расходится провокационный ролик, на кадрах которого парень роняет пистолет в метро прямо на глазах у людей в форме.

Как оказалось, всё не так просто. Инцидент — дело рук пранкера по имени Али Абидов. Блогер, у которого 283 тыс. подписчиков в "Инстаграме", выложил ролик у себя на странице с подписью "Нежданчик, часть 1".

На кадрах видно, как пранкер идёт мимо строя парней в форме с надписью "Росгвардия" на столичной станции метро " Библиотека имени Ленина". Он роняет пистолета, а затем спокойно поднимает и уходит. Пока росгвардейцы со смущённой улыбкой следят за происходящим.

Ролик только на странице блогера набрал меньше чем за сутки 161 тыс. просмотров. А комментаторы принялись гадать, как же так вышло, что провокатора не задержали. Некоторые предположили, что было очевидно, что оружие ненастоящее, да и блогера могли просто узнать. К тому же это могли быть курсанты или служащие не при исполнении. Но многим тем не менее пришлось не по душе бездействие людей в форме.

Ой, ладно, с таким звуком нормальный пистолет не упадёт, да и смотрел он перед тем, как уронить пистолет, прямо в камеру lora_syfz

Они ржут, все уже знают Али))) но смешно, капец, всё равно nata.loving

Это срочники Росгвардии, не их забота akim4ik_offic1al