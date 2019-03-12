Пранк не удался. В Москве блогер выронил пистолет перед силовиками, и ни-че-го

Как оказалось, всё не так просто. Инцидент — дело рук пранкера по имени Али Абидов. Блогер, у которого 283 тыс. подписчиков в "Инстаграме", выложил ролик у себя на странице с подписью "Нежданчик, часть 1".
На кадрах видно, как пранкер идёт мимо строя парней в форме с надписью "Росгвардия" на столичной станции метро " Библиотека имени Ленина". Он роняет пистолета, а затем спокойно поднимает и уходит. Пока росгвардейцы со смущённой улыбкой следят за происходящим.
Ролик только на странице блогера набрал меньше чем за сутки 161 тыс. просмотров. А комментаторы принялись гадать, как же так вышло, что провокатора не задержали. Некоторые предположили, что было очевидно, что оружие ненастоящее, да и блогера могли просто узнать. К тому же это могли быть курсанты или служащие не при исполнении. Но многим тем не менее пришлось не по душе бездействие людей в форме.
Ой, ладно, с таким звуком нормальный пистолет не упадёт, да и смотрел он перед тем, как уронить пистолет, прямо в камеру
lora_syfz
Они ржут, все уже знают Али))) но смешно, капец, всё равно
nata.loving
Это срочники Росгвардии, не их забота
akim4ik_offic1al
Почему не отработали? Нужна нам такая полиция?
remusart
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