Дочь приклеила на стену крекер, проверяя, заметит ли отец, и вот — 4 года спустя

Саре Смит из Вермонта, США, которой на тот момент было 18 лет, показалось хорошей идеей повторить шутку из "Твиттера" и приклеить снек к стене в столовой.

Только вместо чипсинки девушка взяла крекер, и её отцу потребовалось куда больше времени, чтобы обнаружить дополнение в интерьере. Сара, посмеиваясь, сразу рассказала о розыгрыше всем домочадцам, а позднее об этом узнали и друзья с коллегами. Через некоторое время подключился и весь "Твиттер", ведь даже спустя год папа Стив ничего не обнаружил.

На протяжении четырёх лет Сара исправно рассказывала о приключениях "чизи-ита". Хоть девушка и переехала в жаркий Сан-Антонио, о жизни крекера её информировали родственники. Шли года, печенье висело, когда недавно за ужином муж сестры Сары увидел, что "чизи-ита" больше нет. Он воскликнул: "О! Ты наконец-то заметил крекер!" Но папа Стив ничего не заметил.

Скорее всего, долгий путь крекера наконец подошёл к концу (домочадцы уверены, что снек отвалился и его съела кошка). Сара с грустью сообщила в "Твиттере" о печальной новости, где её горе поддержали остальные пользователи соцсети. За четыре года многие успели привыкнуть к "чизи-иту", и жизнь без него будет совсем иной, пишет Buzzfeed News.

С грустью должна сообщить, что шутка раскрылась. После 1410 дней — почти 4 лет — муж сестры всё испортил, проговорившись за ужином отцу. Боже мой, "чизи-ит" был так свеж и хрустящ! У него вся жизнь была впереди Сара Смит

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