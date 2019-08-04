Последние дни империи. Как масон Керенский угробил Россию за три месяца

Сын уездного преподавателя и австрийской немки в самый сложный для России период занял место на капитанском мостике и сумел за 90 дней довести страну до кровавой революции.

В конце июля 1917 года новым революционным лидером России стал Александр Керенский. Ему удалось возглавить Временное правительство, сместив князя Львова, который руководил Российской империей после отречения императора Николая II. В тот период многие верили в то, что Керенский будет лучшим лидером. Он клялся, что готов погубить душу, лишь бы только спасти Россию. Ни связи, ни масонство не помогли ему надолго удержаться у власти. Уже три месяца спустя политик бежал из страны, оставив её на растерзание большевикам, при которых она окончательно погрузилась в кровавый хаос революции.

Керенский родился в 1881 году в Симбирске в достаточно обеспеченной семье. Его отец Фёдор Керенский долгое время работал директором провинциальных мужских гимназий, а позднее получил более высокий пост инспектора народных училищ. Мать — Надежда Адлер — имела диплом домашней учительницы и происходила из достаточно богатой семьи. По одной версии она имела немецкое происхождение, по другой — у неё были австрийские корни, по третьей — еврейские.

Масон 32-го градуса

В эмиграции Керенский не скрывал, что до революции входил в Великий восток народов России — парамасонскую политическую организацию, многие участники которой заняли высокие властные посты сразу после февральской революции.

При этом Керенский был не просто активным участником ложи, на момент февральской революции он был её руководителем. Сама ложа была весьма необычной. Она сразу же порвала все контакты с другими ложами, отменила все обязательные ритуалы и традиционные звания. Например, главой этой ложи был не великий мастер, а генеральный секретарь 32-го градуса посвящения. На заседаниях было строго запрещено ведение протоколов (что было обязательно для обычных лож).

После свержения монархии возникло двоевластие. С одной стороны, был левый Петросовет, с другой — более правое Временное правительство. Керенский умудрился получить высокие посты и там, и там. В Петросовете он стал заместителем председателя, а в правительстве возглавил Министерство юстиции.

Отмена полиции и амнистия для арестантов

В должности министра Керенский запомнился упразднением полиции. Ей на смену должна была прийти милиция, но у правительства не было ни сил, ни желания заниматься её созданием. Так что всю ответственность оно переложило на органы власти на местах. В новую милицию разрешено было принимать на службу воров, взяточников и мошенников (если после отбытия ими наказания прошло не менее пяти лет). В результате этой безответственной политики вал преступности захлестнул города.

Предполагалось, что амнистия освободит политических заключённых. Однако многие "экспроприаторы", террористы и убийцы тоже объявляли себя политическими. Вдобавок амнистия освобождала тех уголовников, кто изъявлял готовность послужить делу революции в действующей армии. Освобождённых уголовников, наводнивших города, прозвали "птенцами Керенского".

Позднее один из таких "птенцов" — Фёдор Косырев — оказался в контрольно-ревизионной комиссии ВЧК. Пользуясь служебным положением, он арестовывал людей и вымогал взятки за освобождение. Однажды Косырев нарвался на людей со связями в кругах большевиков. В ходе расследования выяснилось, что он не политический заключённый, а вор и грабитель, на момент революции находившийся на каторге за убийство старушки.

Уничтожение имперской армии

Самой безумной инициативой Керенского на посту военного министра стала его попытка вмешаться в ход Первой мировой войны. Вместо того чтобы аккуратно попытаться вернуть в адекватное состояние выходившую из подчинения армию, Керенский инициировал масштабное наступление в июне 1917 года под лозунгом "за мир без аннексий и контрибуций".

Главной ударной силой наступления должны были стать батальоны смерти, специально отобранные из идейных добровольцев, не подвергшихся революционному разложению. Они свою задачу успешно выполнили, хотя и понесли огромные потери. Наступление в первые дни развивалось успешно. Но когда пришёл черёд вступать в бой простым солдатам, случилась катастрофа: идти в наступление "за мир без аннексий и контрибуций" желающих было мало.

Началось не просто отступление, а паническое бегство. Такого позора российская армия не переживала никогда. На одном из участков три немецких роты гнали две (!) российских дивизии. Обезумевшие солдаты рвались в тыл. Часть армии не просто потеряла управление, она потеряла человеческий облик. Бежавшие с фронта солдаты творили безумные бесчинства и расправы с местными жителями, грабили и убивали случайных людей и вели себя хуже банд уголовников. В результате боеспособность армии была окончательно утрачена, что увидели и противники России на фронте, инициировавшие своё собственное наступление.

Диктатура

В июле большевики попытались организовать выступление, но переоценили свои силы. Момент ещё не настал, а Временное правительство пока ещё контролировало столицу. Выступление было подавлено, а большевики разгромлены. Ленин бежал в Финляндию, Троцкий сидел под арестом.

Керенский в последний раз почувствовал себя триумфатором. В конце июля 1917 года, добившись переформирования Временного правительства, он наконец стал его председателем, сохранив за собой и пост военного министра. К этому времени лояльные Керенскому газеты доводят до предела культ его личности.

Пользуясь случаем, Керенский попытался навести порядок в армии, назначив новым главнокомандующим популярного в войсках и харизматичного генерала Корнилова. Попутно Керенский выдвинул на крупные посты в армии своих ставленников, лояльных лично ему. Начальником кабинета военного министра назначается бывший подполковник (быстро произведённый в генерал-майоры) Барановский, родной брат супруги Керенского. Заместителем Керенского в военном министерстве становится бывший эсеровский террорист Савинков.

Генерал Корнилов

Корнилов соглашается возглавить армию, но требует восстановления дисциплины: ограничения всевластия солдатских комитетов и восстановления смертной казни как на фронте, так и в тылу. Керенский разрешает вернуть крайнюю меру наказания в армии, но медлит с тылом, боясь за свою революционную репутацию.

Очень скоро между генералом и диктатором произошёл конфликт. Керенский заподозрил главнокомандующего в попытке установления военной диктатуры и распорядился его арестовать. Корнилов на радикальные меры не решился и сдался. Керенский сам занял пост главнокомандующего, но это была пиррова победа.

После конфликта с Корниловым он утратил контроль над армией и выпустил из тюрем большевиков, затем вооружил их, чем сам подготовил своё скорое падение.

Роспуск Думы

Керенский распустил формально ещё функционировавшую Думу и объявил Россию республикой. Но это были косметические изменения. Прямо у него под носом готовили восстание большевики, осмелевшие до того, что открыто полемизировали друг с другом в печати о вооружённом восстании.

Для активных действий против большевиков, когда их ещё можно было взять силами одного дисциплинированного отряда, Керенскому не хватило смелости. А для защиты от их восстания у него уже не было ресурсов. Ударники либо погибли на фронте, либо остались верны Корнилову и не простили Керенскому размолвки с генералом. Полиции не было. Гарнизон не желал вмешиваться в конфликт. Фронтовые офицеры давно разочаровались в главнокомандующем и не собирались ему помогать.

Для левых он уже был недостаточно радикален, а на союз с правыми не пошёл бы и сам Керенский, больше опасавшийся переворота справа, а не слева. И в час вооружённого выступления большевиков не было никого, кто вышел бы на улицы в защиту Керенского. Только горстка совсем юных юнкеров.

На обочине

Когда-то отец Керенского (Керенские и Ульяновы дружили семьями в Симбирске) помог юному Володе Ульянову поступить в университет. Много лет спустя повзрослевший Ульянов-Ленин вынудил Керенского-младшего бежать из страны. Он исчез из революционной столицы (в медсестру он, правда, не переодевался), но никто из антибольшевистских лидеров не пожелал принять его к себе. Он стал слишком токсичной фигурой. Белые открыто называли его "жалким фигляром", кликушей, дураком, полуподлецом и "жалким адвокатишкой".

Западные правящие круги тоже не рассматривали Керенского хотя бы в качестве лидера правительства в изгнании. В эмиграции никто не считал его серьёзной фигурой, даже большевики, которые гораздо больше опасались лидеров РОВС (объединение белых офицеров), чем недавнего диктатора республики.

Многие не простили ему его роли в крушении государства и спустя полвека. Когда в 1970 году неудачливый диктатор скончался, Русская православная церковь за границей отказалась хоронить его на своих кладбищах и он нашёл последнее пристанище на лондонском внеконфессиональном кладбище. По другой версии, Керенского похоронили там потому, что в Америке у него не было родственников, а в Англии жили оба сына. Также известна легенда, что хоронили Керенского по некоему масонскому обряду, поэтому и погребение состоялось на внеконфессиональном кладбище.