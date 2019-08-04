Последние дни империи. Как масон Керенский угробил Россию за три месяца

 Коллаж © LIFE. Фото © wikipedia

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Сын уездного преподавателя и австрийской немки в самый сложный для России период занял место на капитанском мостике и сумел за 90 дней довести страну до кровавой революции.

В конце июля 1917 года новым революционным лидером России стал Александр Керенский. Ему удалось возглавить Временное правительство, сместив князя Львова, который руководил Российской империей после отречения императора Николая II. В тот период многие верили в то, что Керенский будет лучшим лидером. Он клялся, что готов погубить душу, лишь бы только спасти Россию. Ни связи, ни масонство не помогли ему надолго удержаться у власти. Уже три месяца спустя политик бежал из страны, оставив её на растерзание большевикам, при которых она окончательно погрузилась в кровавый хаос революции.

Керенский родился в 1881 году в Симбирске в достаточно обеспеченной семье. Его отец Фёдор Керенский долгое время работал директором провинциальных мужских гимназий, а позднее получил более высокий пост инспектора народных училищ. Мать — Надежда Адлер — имела диплом домашней учительницы и происходила из достаточно богатой семьи. По одной версии она имела немецкое происхождение, по другой — у неё были австрийские корни, по третьей — еврейские.

Масон 32-го градуса

В эмиграции Керенский не скрывал, что до революции входил в Великий восток народов России — парамасонскую политическую организацию, многие участники которой заняли высокие властные посты сразу после февральской революции.

<p>Коллаж © LIFE Фото © w<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank">ikipedia</a></p>

При этом Керенский был не просто активным участником ложи, на момент февральской революции он был её руководителем. Сама ложа была весьма необычной. Она сразу же порвала все контакты с другими ложами, отменила все обязательные ритуалы и традиционные звания. Например, главой этой ложи был не великий мастер, а генеральный секретарь 32-го градуса посвящения. На заседаниях было строго запрещено ведение протоколов (что было обязательно для обычных лож).

После свержения монархии возникло двоевластие. С одной стороны, был левый Петросовет, с другой — более правое Временное правительство. Керенский умудрился получить высокие посты и там, и там. В Петросовете он стал заместителем председателя, а в правительстве возглавил Министерство юстиции.

Отмена полиции и амнистия для арестантов

В должности министра Керенский запомнился упразднением полиции. Ей на смену должна была прийти милиция, но у правительства не было ни сил, ни желания заниматься её созданием. Так что всю ответственность оно переложило на органы власти на местах. В новую милицию разрешено было принимать на службу воров, взяточников и мошенников (если после отбытия ими наказания прошло не менее пяти лет). В результате этой безответственной политики вал преступности захлестнул города.

<p>А.Ф. Керенский (крайний слева) во время заседаний одной из комиссий в IV Государственной думе</p><p>Коллаж © LIFE. Фото © w<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank">ikipedia</a></p>

Предполагалось, что амнистия освободит политических заключённых. Однако многие "экспроприаторы", террористы и убийцы тоже объявляли себя политическими. Вдобавок амнистия освобождала тех уголовников, кто изъявлял готовность послужить делу революции в действующей армии. Освобождённых уголовников, наводнивших города, прозвали "птенцами Керенского".

Позднее один из таких "птенцов" — Фёдор Косырев — оказался в контрольно-ревизионной комиссии ВЧК. Пользуясь служебным положением, он арестовывал людей и вымогал взятки за освобождение. Однажды Косырев нарвался на людей со связями в кругах большевиков. В ходе расследования выяснилось, что он не политический заключённый, а вор и грабитель, на момент революции находившийся на каторге за убийство старушки.

Уничтожение имперской армии

Самой безумной инициативой Керенского на посту военного министра стала его попытка вмешаться в ход Первой мировой войны. Вместо того чтобы аккуратно попытаться вернуть в адекватное состояние выходившую из подчинения армию, Керенский инициировал масштабное наступление в июне 1917 года под лозунгом "за мир без аннексий и контрибуций".

<p>Коллаж © LIFE. Фото © w<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank">ikipedia</a></p>

Главной ударной силой наступления должны были стать батальоны смерти, специально отобранные из идейных добровольцев, не подвергшихся революционному разложению. Они свою задачу успешно выполнили, хотя и понесли огромные потери. Наступление в первые дни развивалось успешно. Но когда пришёл черёд вступать в бой простым солдатам, случилась катастрофа: идти в наступление "за мир без аннексий и контрибуций" желающих было мало.

Началось не просто отступление, а паническое бегство. Такого позора российская армия не переживала никогда. На одном из участков три немецких роты гнали две (!) российских дивизии. Обезумевшие солдаты рвались в тыл. Часть армии не просто потеряла управление, она потеряла человеческий облик. Бежавшие с фронта солдаты творили безумные бесчинства и расправы с местными жителями, грабили и убивали случайных людей и вели себя хуже банд уголовников. В результате боеспособность армии была окончательно утрачена, что увидели и противники России на фронте, инициировавшие своё собственное наступление.

Диктатура

В июле большевики попытались организовать выступление, но переоценили свои силы. Момент ещё не настал, а Временное правительство пока ещё контролировало столицу. Выступление было подавлено, а большевики разгромлены. Ленин бежал в Финляндию, Троцкий сидел под арестом.

<p>Военный министр Керенский со своими помощниками. Слева направо: полковник В.Л. Барановский, генерал-майор Г.А. Якубович, Б.В. Савинков, <strong>А.Ф. Керенский</strong> и полковник Г.Н. Туманов (август 1917 года) / Лавр Георгиевич Корнилов</p><p>Коллаж © LIFE. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank">wikipedia</a>, © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank">wikipedia</a></p>

Керенский в последний раз почувствовал себя триумфатором. В конце июля 1917 года, добившись переформирования Временного правительства, он наконец стал его председателем, сохранив за собой и пост военного министра. К этому времени лояльные Керенскому газеты доводят до предела культ его личности.

Пользуясь случаем, Керенский попытался навести порядок в армии, назначив новым главнокомандующим популярного в войсках и харизматичного генерала Корнилова. Попутно Керенский выдвинул на крупные посты в армии своих ставленников, лояльных лично ему. Начальником кабинета военного министра назначается бывший подполковник (быстро произведённый в генерал-майоры) Барановский, родной брат супруги Керенского. Заместителем Керенского в военном министерстве становится бывший эсеровский террорист Савинков.

Генерал Корнилов

Корнилов соглашается возглавить армию, но требует восстановления дисциплины: ограничения всевластия солдатских комитетов и восстановления смертной казни как на фронте, так и в тылу. Керенский разрешает вернуть крайнюю меру наказания в армии, но медлит с тылом, боясь за свою революционную репутацию.

<p>Генерал Корнилов перед фронтом войск. 1917 г.</p><p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank">wikipedia</a></p>

Очень скоро между генералом и диктатором произошёл конфликт. Керенский заподозрил главнокомандующего в попытке установления военной диктатуры и распорядился его арестовать. Корнилов на радикальные меры не решился и сдался. Керенский сам занял пост главнокомандующего, но это была пиррова победа.

После конфликта с Корниловым он утратил контроль над армией и выпустил из тюрем большевиков, затем вооружил их, чем сам подготовил своё скорое падение.

Роспуск Думы

Керенский распустил формально ещё функционировавшую Думу и объявил Россию республикой. Но это были косметические изменения. Прямо у него под носом готовили восстание большевики, осмелевшие до того, что открыто полемизировали друг с другом в печати о вооружённом восстании.

<p>Коллаж © LIFE. Фото © w<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank">ikipedia</a></p>

Для активных действий против большевиков, когда их ещё можно было взять силами одного дисциплинированного отряда, Керенскому не хватило смелости. А для защиты от их восстания у него уже не было ресурсов. Ударники либо погибли на фронте, либо остались верны Корнилову и не простили Керенскому размолвки с генералом. Полиции не было. Гарнизон не желал вмешиваться в конфликт. Фронтовые офицеры давно разочаровались в главнокомандующем и не собирались ему помогать.

Для левых он уже был недостаточно радикален, а на союз с правыми не пошёл бы и сам Керенский, больше опасавшийся переворота справа, а не слева. И в час вооружённого выступления большевиков не было никого, кто вышел бы на улицы в защиту Керенского. Только горстка совсем юных юнкеров.

На обочине

Когда-то отец Керенского (Керенские и Ульяновы дружили семьями в Симбирске) помог юному Володе Ульянову поступить в университет. Много лет спустя повзрослевший Ульянов-Ленин вынудил Керенского-младшего бежать из страны. Он исчез из революционной столицы (в медсестру он, правда, не переодевался), но никто из антибольшевистских лидеров не пожелал принять его к себе. Он стал слишком токсичной фигурой. Белые открыто называли его "жалким фигляром", кликушей, дураком, полуподлецом и "жалким адвокатишкой".

<p>Отъезд Керенского в эмиграцию в 1918 г.</p><p>Коллаж © LIFE. Фото © w<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank">ikipedia</a></p>

Западные правящие круги тоже не рассматривали Керенского хотя бы в качестве лидера правительства в изгнании. В эмиграции никто не считал его серьёзной фигурой, даже большевики, которые гораздо больше опасались лидеров РОВС (объединение белых офицеров), чем недавнего диктатора республики.

Многие не простили ему его роли в крушении государства и спустя полвека. Когда в 1970 году неудачливый диктатор скончался, Русская православная церковь за границей отказалась хоронить его на своих кладбищах и он нашёл последнее пристанище на лондонском внеконфессиональном кладбище. По другой версии, Керенского похоронили там потому, что в Америке у него не было родственников, а в Англии жили оба сына. Также известна легенда, что хоронили Керенского по некоему масонскому обряду, поэтому и погребение состоялось на внеконфессиональном кладбище.

Автор:
Евгений Антонюк
ЕА
Евгений Антонюк
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