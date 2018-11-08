Девушка пожаловалась в Facebook на кольцо "позора" и получила за это сполна

Невеста спросила совета, как намекнуть бойфренду, что бриллиант слишком маленький.

Будущая невеста опозорилась в Интернете после того, как пожаловалась на слишком маленький бриллиант в её кольце. Дело в том, что девушка нашла в вещах своего парня заветную коробочку, но то, что она увидела внутри, совсем её не устроило. Бедняга даже не успел сделать предложение, а недовольная подруга уже пожаловалась в группе "Фейсбука" "Кольцо позора", загрузив туда фото, сообщает New York Post.

Фуууу... Позорная пятница, вот и я! Нашла это в тумбочке бойфренда. Не скажу, что очень рада Будущая невеста

Затем она попросила других пользователей присоединиться к ней и раскритиковать кольцо, попросив также совета, как намекнуть парню, что оно ей не нравится. Впрочем, вместо поддержки девушка получила волну критики. Большинство выразило надежду, что её парень увидит этот пост и расстанется с ней.

Надеюсь, парень это увидит и расстанется с ней. Серьёзно, если это такой человек, то он не должен на ней жениться, пока она не исправит своё отношение Пользователь Сети