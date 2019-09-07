Парень в течение месяца троллил любимую, делая ей предложение, пока она не видит

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Фото © Facebook / Edi Okoro

Парень из Британии хотел сделать предложение своей девушке в идеальный момент. Идеальный момент наступал десятки раз, но будущая невеста всё никак не обращала внимания на обручальное кольцо.

Эди Окоро решил, что пора делать своей девушке Келли Рид предложение. Но делать это как обычные люди он не хотел, ведь это не в его стиле

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/eokoro1/posts/10156850550231032" target="_blank">Edi Okoro</a></p>

Некоторые планируют флешмоб, дорогущий ужин... Ну или делают вывеску "выходи за меня". Это не мой вариант, потому что, ну, знаете, Эди не планирует... Я спонтанный импровизатор!

Эди Окоро

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/eokoro1/posts/10156850550231032" target="_blank">Edi Okoro</a></p>

Ситуацию усложнял момент, что Келли знала — Эди собирается позвать её замуж. Если бы он пригласил её на обед или в поездку, сюрприза бы не получилось

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/eokoro1/posts/10156850550231032" target="_blank">Edi Okoro</a></p>

Вот поэтому я повсюду таскал с собой кольцо, надеясь, что нужный момент наступит как по волшебству. В соответствии с моей спонтанностью

Эди Окоро

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/eokoro1/posts/10156850550231032" target="_blank">Edi Okoro</a></p>

Через месяц попыток найти "идеальный момент" жених понял, что Келли просто отказывается замечать кольцо. Даже когда оно прямо у неё под носом

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/eokoro1/posts/10156850550231032" target="_blank">Edi Okoro</a></p>

Все эти упущенные возможности привели к мысли: "Надо воспользоваться ситуацией и начать документировать все упущенные моменты!

Эди Окоро

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/eokoro1/posts/10156850550231032" target="_blank">Edi Okoro</a></p>

Эди хотел сделать как можно больше фотографий, пока не найдёт подходящий момент для предложения или пока его не поймают

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/eokoro1/posts/10156850550231032" target="_blank">Edi Okoro</a></p>

Правда, ждать пришлось ещё долго, в конце концов терпение Эди лопнуло и невнимательная Келли услышала заветный вопрос: "Ты станешь моей женой?"

Спортсмен сделал предложение медсестре в той же палате, где она спасла ему жизнь

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