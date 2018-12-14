Победители "Битвы экстрасенсов" рассказали, будет ли война в 2019 году

В преддверии зимних праздников многие из нас начинают задумываться о будущем и гадать, что принесёт новый год. Экстрасенсы — не исключение, однако их предположения основаны не только на опыте, но и на паранормальных способностях. Лайф собрал предсказания на 2019 год от победителей шоу "Битва экстрасенсов".

Джулия Ванг

Одна из самых популярных участниц шоу "Битва экстрасенсов" уверена, что 2019 год окажется непростым для всего мира. Она предсказывает спад уровня жизни и резкие колебания валют, а также не исключает возможность начала третьей мировой войны. Кроме того, экстрасенс прогнозирует расширение санкций и обострение конфликта на Украине. Тем не менее Джулия Ванг убеждена, что новый год окажется легче текущего и Россия, несмотря на трудности, продолжит курс на возрождение былого могущества.

Александр Шепс

Предсказание Александра Шепса звучит более оптимистично. По мнению экстрасенса, конфликт между Россией и Украиной пойдёт на спад, а сильнейшим игроком на мировой сцене станет Китай. Именно в сотрудничестве с ним Россия увидит решение экономических проблем. В своём прогнозе Александр подчёркивает, что будущее страны зависит не столько от политиков, сколько от простых граждан. В конечном счёте каждый человек сам станет кузнецом собственного счастья.

Мохсен Норузи

Иранский экстрасенс предсказывает усиление кризисных явлений как в России, так и во всём мире — он даже допускает пересмотр границ нескольких стран Европы. По мнению Мохсена, не стоит ждать и скорого прекращения конфликта с Украиной. Тем не менее сам экстрасенс настроен оптимистично — он считает, что темпы экономического спада снизятся и в дальнейшем страна возьмёт курс на процветание.

Александр Литвин

Один из самых благоприятных прогнозов озвучил экстрасенс Александр Литвин. По его мнению, всё самое страшное уже позади и мир стоит на пороге возрождения. Александр убеждён, что Россия переживёт реконструкцию и благополучно справится с внутренними противоречиями. Мужчина пророчит укрепление рубля, отмену санкций, расцвет культуры, искусства и науки и решение украинского вопроса.

Зулия Раджабова

Победительница второго сезона шоу не так оптимистична — по её мнению, конфликт на востоке Украины не только не затихнет, но и может перерасти в глобальную войну, которая всколыхнёт весь остальной мир. Тем не менее Зулия пророчит постепенное восстановление стабильности и падение курса доллара, что благоприятно скажется на экономической ситуации в России.

Мехди Эбрагими Вафа

Экстрасенс ирано-турецкого происхождение считает, что первая половина 2019 года станет сложной. Мужчина пророчит падение курса рубля, рост безработицы и снижение цен на нефть. Тем не менее во второй половине года ситуация стабилизируется — и к концу 2019-го начнётся культурное и экономическое возрождение. Интересно, что экстрасенс рекомендует России объединиться с Казахстаном — по его мнению, именно это станет залогом процветания обеих стран.