Победители "Битвы экстрасенсов" рассказали, будет ли война в 2019 году

Джулия Ванг
Одна из самых популярных участниц шоу "Битва экстрасенсов" уверена, что 2019 год окажется непростым для всего мира. Она предсказывает спад уровня жизни и резкие колебания валют, а также не исключает возможность начала третьей мировой войны. Кроме того, экстрасенс прогнозирует расширение санкций и обострение конфликта на Украине. Тем не менее Джулия Ванг убеждена, что новый год окажется легче текущего и Россия, несмотря на трудности, продолжит курс на возрождение былого могущества.
Александр Шепс
Предсказание Александра Шепса звучит более оптимистично. По мнению экстрасенса, конфликт между Россией и Украиной пойдёт на спад, а сильнейшим игроком на мировой сцене станет Китай. Именно в сотрудничестве с ним Россия увидит решение экономических проблем. В своём прогнозе Александр подчёркивает, что будущее страны зависит не столько от политиков, сколько от простых граждан. В конечном счёте каждый человек сам станет кузнецом собственного счастья.
Мохсен Норузи
Иранский экстрасенс предсказывает усиление кризисных явлений как в России, так и во всём мире — он даже допускает пересмотр границ нескольких стран Европы. По мнению Мохсена, не стоит ждать и скорого прекращения конфликта с Украиной. Тем не менее сам экстрасенс настроен оптимистично — он считает, что темпы экономического спада снизятся и в дальнейшем страна возьмёт курс на процветание.
Александр Литвин
Один из самых благоприятных прогнозов озвучил экстрасенс Александр Литвин. По его мнению, всё самое страшное уже позади и мир стоит на пороге возрождения. Александр убеждён, что Россия переживёт реконструкцию и благополучно справится с внутренними противоречиями. Мужчина пророчит укрепление рубля, отмену санкций, расцвет культуры, искусства и науки и решение украинского вопроса.
Зулия Раджабова
Победительница второго сезона шоу не так оптимистична — по её мнению, конфликт на востоке Украины не только не затихнет, но и может перерасти в глобальную войну, которая всколыхнёт весь остальной мир. Тем не менее Зулия пророчит постепенное восстановление стабильности и падение курса доллара, что благоприятно скажется на экономической ситуации в России.
Мехди Эбрагими Вафа
Экстрасенс ирано-турецкого происхождение считает, что первая половина 2019 года станет сложной. Мужчина пророчит падение курса рубля, рост безработицы и снижение цен на нефть. Тем не менее во второй половине года ситуация стабилизируется — и к концу 2019-го начнётся культурное и экономическое возрождение. Интересно, что экстрасенс рекомендует России объединиться с Казахстаном — по его мнению, именно это станет залогом процветания обеих стран.
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