Пятница, 13-е, впервые за 20 лет совпала с редкой луной, напугав апокалипсисом

В то время как любители астрономии достают свои телескопы, чтобы в полной мере насладиться редким космическим явлением, предвестники апокалипсиса готовятся к очередной катастрофе.

Урожайная луна — один из самых впечатляющих астрономических феноменов, известных человечеству. Появляясь на закате, ближайшая к осеннему равноденствию полная луна располагается очень низко, из-за чего кажется огромной.

Урожайной её назвали земледельцы потому, что конец лета и начало осени — время жатвы. В этом году она появится в пятницу, 13-го числа. Подобное происходит раз в 20–30 лет.

Но Женевьева Бразел предупреждает, что увидеть такую луну нам больше не удастся, сообщает Daily Star. Она посвятила всю свою жизнь поискам предвестников апокалипсиса и считает, что сегодня луна, появившаяся на небе, станет началом конца света.

В сентябре нужно всегда быть наготове. Тут и еврейский Новый год, и день выборов в Израиле. И урожайная луна. Только подумайте! Урожай готов, и мы словно невеста, собирающаяся под покровительство нашего Спасителя и Господа Женевьева Бразел

Вы, должно быть, прекрасно помните, сколько апокалипсисов предсказывали за одно только последнее десятилетие. Так что вместо паники на закате посмотрите на небо и, не думая ни о чём, немного понаблюдайте за урожайной луной.

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