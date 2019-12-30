Медиум, предсказавшая убийство Кеннеди: Конец света наступит в 2020 году

Согласно прогнозу скандально известной Джин Диксон, очень скоро мы станем свидетелями Армагеддона.

Несмотря на то что Диксон умерла ещё в 1997 году, её пророчества время от времени будоражат общественность. На этот раз темой для обсуждения послужили строчки из её книги "Призыв к славе", увидевшей свет в начале 1970-х, сообщает UNULAD.

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Большинство предсказаний Диксон нельзя назвать точными. Например, она прогнозировала, что рак удастся победить к 1967 году, а первый раз конец света должен был наступить ещё в 1962-м. Тем не менее иногда к её словам прислушивалось даже высшее руководство США. В связи с этим математик Джон Аллен Паулос ввёл термин "эффект Джин Диксон", которым описывается ситуация, когда несколько сбывшихся предсказаний затмевают собой большое количество ошибочных.

Диксон стала известна благодаря пророчеству о смерти президента США Джона Ф. Кеннеди. 13 мая 1956 года в журнале Parade вышла её заметка о том, что на выборах 1960 года к власти придёт президент-демократ, который затем будет убит на посту. Ей также приписывали предсказания убийства Мартина Лютера Кинга, ранней кончины Мэрилин Монро и запуска первого искусственного спутника Земли.

Диксон умерла в возрасте 93 лет от остановки сердца. По слухам, перед смертью она произнесла: "Я знала, что это произойдёт".

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