Стакан джина для королевы. Что ещё пьют главы государств

Бывший повар Букингемского дворца открыл британским журналистам страшную тайну — королева Британии выпивает. И ежедневно. При этом в свои 92 года Елизавета Вторая выглядит очень бодрой старушкой. Повар раскрыл и то, какие именно алкогольные напитки предпочитает Её Величество. Лайф пошёл дальше и расскажет об алкогольном меню других мировых лидеров.

Королева Великобритании Елизавета II

92-летняя леди прославилась железной выдержкой. Иначе не объяснить столь крепкое управление Британской империей. А также ежедневный алкогольный рацион. Утром Елизавета предпочитает выпить стакан джина — много льда и долька лимона. За обедом — бокал красного сухого вина, который она лакирует бокалом сухого мартини. И можно не смешивать. А вечером королева Британии "уговаривает" перед сном бокал шампанского.

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп хотел выпускать водку Trump. А его сын владеет винодельческим заводом в США. Но сам Трамп не единожды заявлял, что не пьёт и ни разу не пробовал алкоголь. У него был пример брата, который спился и умер молодым. А вот предыдущий лидер США, Барак Обама, любит пиво. А конкретно — медовый эль. В 2011 году он даже открыл на территории Белого дома пивоварню, где ему варили эль из мёда с местных ульев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Вы бы удивились, будь президент Франции любителем водочки. Конечно, он пьёт вино. Макрон рассказал, что употребляет красное или белое сухое вино дважды в день — днём и вечером. Он идейный винолюб и считает, что, если бы все перешли с крепких напитков и пива на вина, проблем с алкоголизмом было бы меньше. В том числе поэтому президент Франции против любого ужесточения алкогольного законодательства.

Канцлер Германии Ангела Меркель

Как любой настоящий немец, Ангела Меркель — фанатка пива. Причём она его пьёт не только ежедневно, но и на работе — не брезгует кружкой-другой на официальных мероприятиях. Госпожа Меркель предпочитает обычное светлое пиво. Её любовь к пенному настолько известна, что некоторые даже подозревают главу ФРГ в алкоголизме, сваливая недавние случаи судорог как раз на злоупотребление спиртным накануне.

Глава Китая Си Цзиньпин

Личная жизнь главы КНР скрыта. Но на китайских торжественных приёмах Си Цзиньпина можно увидеть с бокалом вина. А вот с пивом его ни разу никто не замечал. Впрочем, не чужда китайскому руководителю и русская водка. По крайней мере, именно её он пил с Владимиром Путиным. В 2017 году их рабочая встреча совпала с днём рождения президента России. По словам Владимира Путина, они нарезали колбасы и выпили по рюмке.

Президент России Владимир Путин

Если говорить об алкогольных пристрастиях, то почти все, кто знают президента, говорят, что он не фанат алкогольных напитков. Рюмка водки или бокал вина на торжественном приёме. Единственный напиток, про который можно сказать, что Путин его любит, — это пиво. Время от времени он может выпить бокал-другой. Светлый лагер президент России полюбил, когда ещё служил в Восточной Германии в КГБ.