Самые эффектные наряды звёзд на ковровой дорожке Премии Муз-ТВ — фото

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Самые эффектные наряды звёзд на ковровой дорожке Премии Муз-ТВ — фото

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Ольга Бузова

Фото: Пресс-служба МУЗ-ТВ

К главному музыкальному событию года — Премии телеканала Муз-ТВ — звёзды российского шоу-бизнеса готовятся за несколько месяцев: тщательно выбирают наряды и подходящие причёски с макияжем. Некоторые подходят к подготовке со всем усердием. Так, Егор Крид на дорожке появился, буквально ослепив всех блеском бриллиантов на нескольких браслетах Cartier, а от наряда артиста даже Алессандро Микеле схватился бы за сердце: Крид выбрал total look Gucci включая пресловутые тапочки с мехом. После него в аналогичных появились его начальники из лейбла Black Star — Вальтер и Пашу. Впрочем, не все мужчины сделали ставку на яркую одежду — Сергей Лазарев, Эмин Агаларов и гендиректор Муз-ТВ Арман Давлетяров облачились в идеальные смокинги.

<p>Ксения Собчак</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

Модель Анастасия Решетова и её возлюбленный — Тимати появились вместе, и, пока пара шагала по дорожке, мужская часть аудитории молилась, чтобы аппетитная грудь Анастасии таки выскочила из огромного выреза пиджака, однако специальный скотч всё же оставил грудь на месте.

<p>Арман Давлетяров и Яна Рудковская</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

Наиболее удачными признали наряды Полины Гагариной, Кристины Орбакайте, Алёны Шишковой и Дарьи Антонюк — победительница шоу "Голос" появилась на дорожке, словно сойдя со страниц романа Фицджеральда. Антонюк выбрала золотое платье Prada.

<p>Надежда Сысоева и Илья Бачурин</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Дарья Антонюк</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Тимати и Анастасия Решетова</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Эмин Агаларов</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Лера Кудрявцева</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>А-Студио</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Сергей Лазарев</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Группа SEREBRO</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Ёлка</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Наргиз Закирова</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Леонид Агутин</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Мот</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Анита Цой м Максим Галкин</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Дарья Антонюк</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Елена Летучая с супругом</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Ольга Бузова</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Jah Khalib</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Ксения Собчак и Ксения Бородина с дочерью Марусей</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Jah Khalib</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Дима Билан</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Ани Лорак</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Яна Рудковская</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Константин Меладзе</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Валентин Юдашкин</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Егор Крид</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Дима Билан и Сергей Лазарев</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

<p>Андреа Бочелли</p><p>Фото: Пресс-служба Муз-ТВ</p>

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