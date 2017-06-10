Самые эффектные наряды звёзд на ковровой дорожке Премии Муз-ТВ — фото

К главному музыкальному событию года — Премии телеканала Муз-ТВ — звёзды российского шоу-бизнеса готовятся за несколько месяцев: тщательно выбирают наряды и подходящие причёски с макияжем. Некоторые подходят к подготовке со всем усердием. Так, Егор Крид на дорожке появился, буквально ослепив всех блеском бриллиантов на нескольких браслетах Cartier, а от наряда артиста даже Алессандро Микеле схватился бы за сердце: Крид выбрал total look Gucci включая пресловутые тапочки с мехом. После него в аналогичных появились его начальники из лейбла Black Star — Вальтер и Пашу. Впрочем, не все мужчины сделали ставку на яркую одежду — Сергей Лазарев, Эмин Агаларов и гендиректор Муз-ТВ Арман Давлетяров облачились в идеальные смокинги.

Модель Анастасия Решетова и её возлюбленный — Тимати появились вместе, и, пока пара шагала по дорожке, мужская часть аудитории молилась, чтобы аппетитная грудь Анастасии таки выскочила из огромного выреза пиджака, однако специальный скотч всё же оставил грудь на месте.

Наиболее удачными признали наряды Полины Гагариной, Кристины Орбакайте, Алёны Шишковой и Дарьи Антонюк — победительница шоу "Голос" появилась на дорожке, словно сойдя со страниц романа Фицджеральда. Антонюк выбрала золотое платье Prada.