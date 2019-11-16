Для тех, кто не знает, что надеть: 15 ярких преображений от российского стилиста

Отрицайте или нет, но есть прямая связь между тем, как мы выглядим, и тем, как мы себя чувствуем. Поэтому выглядеть отлично действительно важно.
Ольга
Мария
Существует распространённое мнение, что для идеального имиджа нужно хорошенько потратиться. Российский стилист Александр Рогов доказывает обратное. По его мнению, стиль зависит не от того, сколько денег вы тратите на одежду, а от правильного выбора и творческого подхода.
Екатерина
Евгений
Алёна
Раньше Александр работал в сфере образования. И даже до сих пор уделяет время проведению лекций и мастер-классов по моде и стилю в Москве и регионах. Для него мода — это не просто блеск и гламур глянцевых журналов.
Наталья
Галина
Анастасия
Лиля
К своей работе Рогов относится серьёзно и ищет в ней более глубокое значение. Момент, когда клиент впервые видит себя в зеркале после преображения, Александр считает одним из самых приятных в процессе.
Эльза
Эльвира
Екатерина
Алексей
Елена
Ирина
Грумер стрижёт собак из приюта, чтобы они быстрее нашли хозяев: 10 преображений