Для тех, кто не знает, что надеть: 15 ярких преображений от российского стилиста

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Фото © Instagram/rogov24

Для того чтобы прекрасно выглядеть, совсем необязательно тратить огромные суммы на одежду и услуги косметолога. Это ещё раз доказывает Александр Рогов. В подборе ниже — 15 человек, над имиджем которых поработал известный стилист.

Отрицайте или нет, но есть прямая связь между тем, как мы выглядим, и тем, как мы себя чувствуем. Поэтому выглядеть отлично действительно важно.

Ольга

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rogov24/" target="_blank">rogov24</a></p>

Мария

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rogov24/" target="_blank">rogov24</a></p>

Существует распространённое мнение, что для идеального имиджа нужно хорошенько потратиться. Российский стилист Александр Рогов доказывает обратное. По его мнению, стиль зависит не от того, сколько денег вы тратите на одежду, а от правильного выбора и творческого подхода.

Екатерина

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rogov24/" target="_blank">rogov24</a></p>

Евгений

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rogov24/" target="_blank">rogov24</a></p>

Алёна

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rogov24/" target="_blank">rogov24</a></p>

Раньше Александр работал в сфере образования. И даже до сих пор уделяет время проведению лекций и мастер-классов по моде и стилю в Москве и регионах. Для него мода — это не просто блеск и гламур глянцевых журналов.

Наталья

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rogov24/" target="_blank">rogov24</a></p>

Галина

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rogov24/" target="_blank">rogov24</a></p>

Анастасия

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rogov24/" target="_blank">rogov24</a></p>

Лиля

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rogov24/" target="_blank">rogov24</a></p>

К своей работе Рогов относится серьёзно и ищет в ней более глубокое значение. Момент, когда клиент впервые видит себя в зеркале после преображения, Александр считает одним из самых приятных в процессе.

Эльза

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rogov24/" target="_blank">rogov24</a></p>

Эльвира

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rogov24/" target="_blank">rogov24</a></p>

Екатерина

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rogov24/" target="_blank">rogov24</a></p>

Алексей

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rogov24/" target="_blank">rogov24</a></p>

Елена

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rogov24/" target="_blank">rogov24</a></p>

Ирина

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rogov24/" target="_blank">rogov24</a></p>

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