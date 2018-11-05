В Белоруссии детоубийцу, который "лишь помогал", ждёт расстрел

47-летний Виктор из белорусского города Лунинец помог своей 25-летней подруге Наталье К. обезглавить её восьмимесячную дочь. Теперь женщине грозит до 25 лет тюрьмы, а вот её собутыльника могут приговорить к расстрелу, сообщает Daily Mail.

Трагедия в в Лунинце случилась в субботу, 27 октября. 28-летний Леонид вернулся домой и обнаружил там пьяную жену с собутыльником. Но самое страшное открытие ждало мужчину дальше — в квартире также находилось обезглавленное тело его восьмимесячной дочки. Мужчина немедленно вызвал полицию и скорую помощь. Как сообщают белорусские СМИ, увидев тело малышки, фельдшер скорой упала в обморок.

Наталью и её приятеля Виктора арестовали. Сообщается, что женщина нигде не работала и регулярно употребляла алкоголь. Женщину не смущало ни наличие маленькой дочери, ни два старших сына четырёх и шести лет. Тем не менее Наталья регулярно выкладывала фотографии детей в социальные сети, и, по словам близких семьи, малыши были ухожены и ни чём не нуждались.

Что случилось в тот роковой день, когда Наталья и Виктор решились на жестокое убийство, доподлинно неизвестно. Понятно лишь, что в какой-то момент собутыльники жестоко избили малышку, а затем отрезали ей голову. При этом мужчина держал ребёнка, а его подруга орудовала ножом. Теперь им предъявлено обвинение по статье "Убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершённое с особой жесткостью".

Теперь пользователи соцсетей требуют публичной казни для Натальи. Впрочем, матери-убийце это не грозит: женщин в Белоруссии не казнят. А вот её добровольному помощнику светит заслуженный расстрел. Дата суда над детоубийцами пока не называется.