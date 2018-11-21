Миллионер, убивший любовницу во время БДСМ-утех: Она сама меня попросила

40-летний бизнесмен Джон Бродхерст избил свою подругу Натали Коннолли во время садомазохистской сессии и бросил её истекать кровью под лестницей. Теперь мужчина отрицает свою вину в убийстве и утверждает, что всё происходило по взаимному согласию.

26-летняя Натали Коннолли была найдена мёртвой в доме стоимостью 600 тысяч фунтов стерлингов в Кинвере, Великобритания, 18 декабря 2016 года. Как удалось выяснить следствию, девушка была убита во время БДСМ-сессии. При этом и она, и её сексуальный партнёр Джон Бродхерст находились под воздействием алкоголя и наркотиков, сообщает Daily Mail.

Присяжные узнали, что Джон Бродхерст был зол на возлюбленную после того, как узнал, что она отправляла фотографии топлес своему сетевому знакомому. Именно это могло натолкнуть его на мысль о "наказании" Натали. Эксперты обнаружили на голове и животе девушки множество травм, которые мужчина нанёс ей во время сексуального акта. Обнаружив, что перегнул палку, бизнесмен лишь попытался стереть кровь с лица любовницы.

Она умерла практически голой. Она умерла в одиночестве после того, как её оставил тот, кто по-прежнему утверждает, что любил её. Он оставил под лестницей в ужасном состоянии, очень пьяной и тяжелораненой прокурор Дэвид Мэйсон

Бросив девушку умирать под лестницей, Бродхерст поднялся наверх и лёг спать. Неизвестно, сколько времени Натали провела под лестницей прежде, чем скончалась. На следующее утро любовник нашёл её мёртвой и всё-таки вызвал полицию.

Возможно, он знал, что она умирает, и поднялся наверх, чтобы поразмышлять о содеянном и придумать оправдание для полиции прокурор Дэвид Мэйсон

Сам Джон Бродхерст отрицает свою вину в убийстве. Он утверждает, что лишь исполнял пожелания любовницы в рамках её собственных мазохистских фантазий. Судебный процесс по этому делу продолжается.