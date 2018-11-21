Миллионер, убивший любовницу во время БДСМ-утех: Она сама меня попросила

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Миллионер, убивший любовницу во время БДСМ-утех: Она сама меня попросила

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40-летний бизнесмен Джон Бродхерст избил свою подругу Натали Коннолли во время садомазохистской сессии и бросил её истекать кровью под лестницей. Теперь мужчина отрицает свою вину в убийстве и утверждает, что всё происходило по взаимному согласию.

26-летняя Натали Коннолли была найдена мёртвой в доме стоимостью 600 тысяч фунтов стерлингов в Кинвере, Великобритания, 18 декабря 2016 года. Как удалось выяснить следствию, девушка была убита во время БДСМ-сессии. При этом и она, и её сексуальный партнёр Джон Бродхерст находились под воздействием алкоголя и наркотиков, сообщает Daily Mail.

<p>Фото: SWNS.com</p>

Присяжные узнали, что Джон Бродхерст был зол на возлюбленную после того, как узнал, что она отправляла фотографии топлес своему сетевому знакомому. Именно это могло натолкнуть его на мысль о "наказании" Натали. Эксперты обнаружили на голове и животе девушки множество травм, которые мужчина нанёс ей во время сексуального акта. Обнаружив, что перегнул палку, бизнесмен лишь попытался стереть кровь с лица любовницы.

Она умерла практически голой. Она умерла в одиночестве после того, как её оставил тот, кто по-прежнему утверждает, что любил её. Он оставил под лестницей в ужасном состоянии, очень пьяной и тяжелораненой

прокурор Дэвид Мэйсон

<p>Фото: SWNS.com</p>

Бросив девушку умирать под лестницей, Бродхерст поднялся наверх и лёг спать. Неизвестно, сколько времени Натали провела под лестницей прежде, чем скончалась. На следующее утро любовник нашёл её мёртвой и всё-таки вызвал полицию.

Возможно, он знал, что она умирает, и поднялся наверх, чтобы поразмышлять о содеянном и придумать оправдание для полиции

прокурор Дэвид Мэйсон

<p>Фото: SWNS.com</p>

Сам Джон Бродхерст отрицает свою вину в убийстве. Он утверждает, что лишь исполнял пожелания любовницы в рамках её собственных мазохистских фантазий. Судебный процесс по этому делу продолжается.

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