Съёмки клипа закончились для режиссёра комой — его напоили аммиаком

Молодых клипмейкеров заманили на окраину города, чтобы заполучить дорогостоящее оборудование: съёмки музыкального видео послужили лишь предлогом. Жертвы нападавших серьёзно пострадали. Преступники были задержаны по горячим следам.

Жертвами нападения стали молодые кинематографисты Кортни Реймонд и Джордан Дюбуа, которые отправились на квартиру в пригороде Лондона, чтобы снять музыкальный видеоклип для певицы Стафии. У входа на "съёмочную площадку" их встретила 19-летняя Макайла Хаджаих. С собой у друзей было оборудование стоимостью более 3 тысяч долларов. Судя по всему, именно оно и являлось целью нападавших.

Не ожидавшие подвоха Реймонд и Дюбуа не оказали никакого сопротивления. Преступники — 30-летний Адам Бадджо и 20-летний Уильям Део — плеснули в лица своих жертв жидким аммиаком из бутылки и повалили их на пол. После этого третий злоумышленник залил содержимое бутылки в рот Реймонду. Позже пострадавшим удалось покинуть квартиру и добраться до больницы.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что певица Стафия не имеет никакого отношения к делу. Её имя было использовано для придания происходящему большей достоверности. Чтобы заманить клипмейкеров в засаду, им заранее выслали mp3-файл под названием Creepy — песню, на которую якобы и планировалось снимать музыкальное видео. Однако клип с таким названием у реальной Стафии к тому моменту уже был.

Врачи оценили состояние Кортни Реймонда как тяжёлое: у него обнаружили отёк лёгких. Было принято решение ввести его в состояние искусственной комы, в котором он пробыл 13 дней. Кроме того, у обоих пострадавших серьёзно ухудшилось зрение. Подозреваемые были задержаны в закусочной вскоре после нападения. Их обвиняют в грабеже и причинении тяжких телесных повреждений.

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