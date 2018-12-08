Бойфренд взломал IPhone подруги её пальцем, пока та спала, и сядет на полгода

24-летнего Александра Хевенса признали виновным в "оказании психологического давления" на свою подругу Стейси Бут, которую он заставлял отчитываться за каждый звонок и сообщение на телефоне.

Житель Манчестера настолько ревновал возлюбленную, что однажды ночью разблокировал её айфон, поднеся палец спящей девушки к Touch ID, а потом разбудил её и стал расспрашивать про каждый контакт, сохранённый в памяти гаджета.

Королевский суд Манчестера, где слушалось дело, обвинил молодого человека в "собственническом отношении" к своей пассии. Закон "о борьбе с принуждением", по которому осудили Хевенса, вступил в силу в декабре 2015 года, но за прошедший период к ответственности привлекли менее 300 человек. Эксперты объясняют это тем, что документ содержит весьма расплывчатые формулировки.

Роман Хевенса и Бут продлился шесть лет. Отношения дали трещину в 2016-м, когда Хевенс впал в паранойю в результате злоупотребления кокаином. Обвинитель Роб Смит заявил в суде, что с этого момента молодой человек стал вести себя агрессивно по отношению к ней. Однажды в пылу ссоры Хевенс нанёс Стейси травму плеча и даже укусил её.

Он постоянно допытывался, с кем она общается по телефону, а если не получал ответ, то дело нередко доходило до рукоприкладства Роб Смит

Стейси решила порвать с Александром в октябре 2017-го. "Я пыталась ему помочь, но всё бесполезно", — говорит она. Хевенса приговорили к шести месяцам заключения.

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