Отец по радионяне услышал, как его 3-летнюю дочь убивает дядя, но было поздно

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Отец по радионяне услышал, как его 3-летнюю дочь убивает дядя, но было поздно

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3-летняя Джозефина Булубенчи из Кентукки была жестоко убита собственным дядей Эммануэлем Флютуром. Отец девочки услышал, как она испуганно кричит, и бросился на помощь, но опоздал, сообщает The Sun.

33-летний Эммануэль Флютур напал на племянницу в её собственной спальне. Когда мужчина бросился на малышку с ножом, та в ужасе закричала, и эти крики услышал её отец Бенджамин. Он сразу же бросился в спальню дочери, но было поздно — дядя уже перерезал горло Джозефины. После этого Флютур попытался зарезать и самого Бенджамина, но тому удалось его разоружить.

<p>Фото: gofundme.com</p>

Девочку срочно доставили в больницу, но спасти её медикам не удалось — она скончалась на следующий день. Её дядя был арестован по обвинению в убийстве. Отмечается, что в момент преступления в комнате находились старшие братья и сёстры Джозефины, которые также могли стать жертвами обезумевшего родственника.

<p>Фото: The Sun</p>

Причины, толкнувшие Флютура на убийство, до сих пор неясны. Сперва полицейские предположили, что мужчина находился под действием наркотиков, однако экспертиза не обнаружила в его крови запрещённых веществ. Родители убитой малышки утверждают, что ранее мужчина не проявлял признаков агрессии. Какое наказание грозит преступнику, пока неизвестно.

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