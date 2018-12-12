Отец по радионяне услышал, как его 3-летнюю дочь убивает дядя, но было поздно

3-летняя Джозефина Булубенчи из Кентукки была жестоко убита собственным дядей Эммануэлем Флютуром. Отец девочки услышал, как она испуганно кричит, и бросился на помощь, но опоздал, сообщает The Sun.

33-летний Эммануэль Флютур напал на племянницу в её собственной спальне. Когда мужчина бросился на малышку с ножом, та в ужасе закричала, и эти крики услышал её отец Бенджамин. Он сразу же бросился в спальню дочери, но было поздно — дядя уже перерезал горло Джозефины. После этого Флютур попытался зарезать и самого Бенджамина, но тому удалось его разоружить.

Девочку срочно доставили в больницу, но спасти её медикам не удалось — она скончалась на следующий день. Её дядя был арестован по обвинению в убийстве. Отмечается, что в момент преступления в комнате находились старшие братья и сёстры Джозефины, которые также могли стать жертвами обезумевшего родственника.

Причины, толкнувшие Флютура на убийство, до сих пор неясны. Сперва полицейские предположили, что мужчина находился под действием наркотиков, однако экспертиза не обнаружила в его крови запрещённых веществ. Родители убитой малышки утверждают, что ранее мужчина не проявлял признаков агрессии. Какое наказание грозит преступнику, пока неизвестно.