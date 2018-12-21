Девушка из Питера продала девственность московской школьницы за 650 тыс.

В Москве задержали 22-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая пыталась продать девственность 15-летней школьницы. Покупателя девушка искала в закрытых группах социальных сетей.

На кадрах, снятых оперативниками, видно, как девушка договаривается с потенциальным покупателем и даже озвучивает ему "условия аренды" школьницы. Например, выясняется, что девочку нельзя задерживать допоздна, так как у неё строгие родители.

– Расследуется уголовное дело в отношении девушки 1996 г. рождения, обвиняемой по ст. 240 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией"). Девушка приискала ранее незнакомую ей несовершеннолетнюю 2003 г. рождения, которую привела на встречу с заказчиком в гостиницу для оказания услуг интимного характера, — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по столице Юлия Иванова.

После задержания сводница объяснила полицейским, что просто хотела помочь девочке найти обеспеченного мужчину, и призналась, что потребовала за знакомство 650 тысяч рублей. При этом девушка заявила, что не собиралась забирать деньги себе.

В отношении задержанной жительницы Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. В настоящий момент она находится под стражей.