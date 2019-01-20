"Узнав, что я болен, жена изменила и пыталась меня убить, а я всё-таки её люблю"

32-летняя Хейли Уизерал сговорилась со своим новым любовником, чтобы он помог ей убить её смертельно больного мужа Рэя. Мужчина чудом выжил после выстрела в лицо и теперь навещает любимую жену в тюрьме, сообщает The Sun.

53-летний Рэй Уизералл, который страдал от рака мозга, даже не догадывался, что жизнь готовит ему ещё один страшный сюрприз. Его любимая супруга Хейли начала встречаться с его лучшим другом Гленном Поллардом и подговорила того убить больного мужа. Впрочем, любовник Хейли не стал убивать друга самостоятельно — в мужчину выстрелила девятнадцатилетняя дочь Гленна. В результате все три участника преступления отправились в тюрьму на пятьдесят лет.

А вот сам Рэй Уизералл чудом пережил выстрел в лицо из охотничьего ружья. И после всего случившегося простил неверную супругу. После суда он заявил, что в ужасе от жестокого приговора, и теперь регулярно навещает жену в тюрьме.

В глубине души я убеждён, что он промыл ей мозги. Он хотел мою жену. Он был моим лучшим другом более 20 лет. Но он не более чем грязный, гнилой, вонючий, коварный ублюдок. Ну почему они не могли просто прийти ко мне и сказать, что у них роман? Рэй Уизералл

Недавно Рэй пришёл, чтобы отметить вместе с Хейли годовщину свадьбы. Женщина даже подготовила праздничную открытку, в которой призналась мужу в любви. По словам женщины, муж и дети — всё, что имеет для неё значение, и лишь их она любит по-настоящему. А сам Рэй больше всего хочет, чтобы жена вернулась домой. К несчастью, он точно не доживёт до этого момента даже в случае условно-досрочного освобождения.