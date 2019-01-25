Полиция арестовала медбрата-насильника, от которого родила пациентка в коме

36-летний медбрат из Аризоны арестован по обвинению в изнасиловании пациентки, которая уже более десяти лет находится в коме. О преступлении стало известно после того, как женщина родила здорового ребёнка, сообщает The Washington Post.

В начале этого года стало известно, что в одной из клиник Аризоны родила пациентка, более десяти лет находящаяся в коме. До момента родов врачи даже не подозревали, что их подопечная беременна. Как ни парадоксально, ребёнок появился на свет совершенно здоровым, и его забрала семья женщины. Но полицию штата заинтересовал не медицинский феномен, а личность отца ребёнка, ведь дать согласие на сексуальный акт пациентка никак не могла.

Руководство клиники сразу же уволило лечащего врача пострадавшей женщины и начало проверку остальных сотрудников. В превентивных целях врачам-мужчинам запретили посещать пациенток без сопровождения женщин. Тем временем полиция начала проверку ДНК всех сотрудников больницы, имевших доступ к пострадавшей.

Спустя несколько недель виновник преступления был задержан. Им оказался 36-летний медбрат Натан Сазерленд. Мужчине предъявлено обвинение в сексуальном насилии и в насилии над взрослым, находящимся в беспомощном состоянии. Сам обвиняемый отказался давать показания полиции, сославшись на пятую поправку к Конституции США. В настоящий момент он освобождён под залог в $500 тысяч.