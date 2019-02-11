Всё началось в 6 лет. Маньяк рассказал, что сподвигло его выбрать кровавый путь

За убийство пяти женщин 65-летний Бернард Джайлз из Флориды, США, приговорён к пяти пожизненным заключениям и сейчас находится в тюрьме, пишет Daily Star.

Уже много лет психиатры всего мира пытаются разобраться в том, что творится в головах у серийных убийц. Именно поэтому у маньяка Бернарда Джайлза недавно взяли интервью, чтобы узнать, что именно толкнуло его на этот путь. И открывшееся ужаснуло и интервьюера, и пользователей Сети.

В начале 70-х Джайлз изнасиловал и убил пять женщин-автостоперов от 14 до 22 лет. Он сумел избежать смертной казни, только признавшись в содеянном. В разговоре с интервьюером Джайлз раскрыл, что впервые тягу к убийству он почувствовал в шесть лет, когда играл с соседской девочкой в охотника и добычу. Он загнал её в спальню, забрался на неё и принялся душить. Именно тогда он почувствовал что-то странное.

К 16 годам его желание убивать только окрепло, однажды Джайлз с ножом проследовал на улице за девушкой, но не решился на конкретные действия. Эта решительность пришла позже.

Я не знал их имён, мне не важна была их внешность. Они были просто вещью Бернард Джайлз

Джайлз отметил, что никогда не хотел убить свою жену или знакомых девушек, для него они обладали личностью. Некоторым жертвам даже удалось от него уйти живыми, они плакали и пытались вызвать убийцу на разговор. После этого он уже не мог воспринимать их как неодушевлённый предмет. И хоть все его поступки приносили ему удовольствие, Джайлз признался, что раскаивается в содеянном.