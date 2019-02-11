Всё началось в 6 лет. Маньяк рассказал, что сподвигло его выбрать кровавый путь

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Всё началось в 6 лет. Маньяк рассказал, что сподвигло его выбрать кровавый путь

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За убийство пяти женщин 65-летний Бернард Джайлз из Флориды, США, приговорён к пяти пожизненным заключениям и сейчас находится в тюрьме, пишет Daily Star.

Уже много лет психиатры всего мира пытаются разобраться в том, что творится в головах у серийных убийц. Именно поэтому у маньяка Бернарда Джайлза недавно взяли интервью, чтобы узнать, что именно толкнуло его на этот путь. И открывшееся ужаснуло и интервьюера, и пользователей Сети.

<p>Фото © ITV</p>

В начале 70-х Джайлз изнасиловал и убил пять женщин-автостоперов от 14 до 22 лет. Он сумел избежать смертной казни, только признавшись в содеянном. В разговоре с интервьюером Джайлз раскрыл, что впервые тягу к убийству он почувствовал в шесть лет, когда играл с соседской девочкой в охотника и добычу. Он загнал её в спальню, забрался на неё и принялся душить. Именно тогда он почувствовал что-то странное.

<p>Фото © Полицейский департамент Тайтусвилла</p>

К 16 годам его желание убивать только окрепло, однажды Джайлз с ножом проследовал на улице за девушкой, но не решился на конкретные действия. Эта решительность пришла позже.

Я не знал их имён, мне не важна была их внешность. Они были просто вещью

Бернард Джайлз

<p>Бернард Джайлз с интервьюером Пирсом Морганом. Фото © ITV</p>

Джайлз отметил, что никогда не хотел убить свою жену или знакомых девушек, для него они обладали личностью. Некоторым жертвам даже удалось от него уйти живыми, они плакали и пытались вызвать убийцу на разговор. После этого он уже не мог воспринимать их как неодушевлённый предмет. И хоть все его поступки приносили ему удовольствие, Джайлз признался, что раскаивается в содеянном.

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