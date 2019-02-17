Он бы не стал страховать жизнь на $1,75 млн, если бы знал, на что способна жена

49-летнюю Дениз Уильямс приговорили к пожизненному заключению за то, что она спланировала убийство супруга с целью обогащения. В роли киллера выступил лучший друг жертвы, который испытывал к осуждённой романтические чувства.

Преступление, за которое "чёрная вдова" из американского штата Флорида проведёт остаток дней в тюрьме, было совершено ещё в 2000 году. Тогда Дениз Уильямс задумала убийство своего мужа Майка и разработала его план. Осуществить задуманное она попросила лучшего друга своего супруга.

По версии обвинения, избавиться от мужа Уильямс решила из корыстных побуждений: его жизнь была застрахована на сумму $1,75 млн. Для Брайана Уинчестера, непосредственного исполнителя заказа, большой куш был не единственным мотивом. В ходе расследования выяснилось, что он испытывал чувства к супруге своего друга.

Преступление было совершено на озере Семинол, куда Майк и Брайан отправились на утиную охоту. Когда они проплывали по водоёму на лодке, друг Майка столкнул его в воду, а потом выстрелил из ружья ему в лицо. Тело злоумышленник захоронил в лесу. Долгое время считалось, что Майк утонул, а его труп съели аллигаторы. Истинное местонахождение останков удалось установить лишь 17 лет спустя.

Через пять лет после содеянного преступная пара узаконила свои отношения, но в 2015-м союз распался. Вскоре Уинчестер похитил свою бывшую пассию, пригрозив расправиться с ней, если она раскроет их тайну. В итоге первым заговорил он сам.

За похищение Уинчестера осудили на 20 лет, но пообещали не обвинять его в убийстве, если он даст показания на заказчицу. Киллер пошёл на сделку, и теперь за смерть мужа ответит только Дениз. Вдова Майка Уильямса заявила, что непричастна к преступлению и будет обжаловать приговор.

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