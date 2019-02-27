Дело, которое потрясло США. Мать не справилась с паранойей и убила троих детей

Неделю назад Штаты потрясло ужасное событие: в Мичигане возле одного из домов в машине были обнаружены тела четырёх человек с огнестрельными ранениями. Местный глава полиции обещал сразу во всём разобраться и найти стрелка. Вот только, когда правоохранители обнаружили убийцу, всё оказалось ещё хуже, чем они предполагали.

Полиция Мичигана сбилась с ног в поисках неуловимого стрелка, пока жители штата пытались не паниковать. Но чем больше деталей появлялось у дела, тем сильнее ужасалась общественность. Оказалось, что 28-летняя Обрайен Мур собственноручно убила своих детей, а затем покончила с собой, пишет The Sun.

У Обрайен уже давно наблюдались проблемы с психическим здоровьем. В прошлом году девушка провела неделю в психиатрической лечебнице. Социальный работник, следящий за семьёй, неоднократно повторял, что опасается за сохранность самой Обрайен и окружающих её людей.

Она думала, что её дети находятся в опасности. Не спала по ночам, боясь, что кто-то заберётся в дом, и отказывалась есть, думая, что еда отравлена Шериф округа Кент Мишель ЛаДжой-Янг

В тот страшный день Обрайен вместе со своей малышкой Элейной посреди дня забрала из школы оставшихся девочек — восьмилетнюю Кири и шестилетнюю Кэссиди. Учителям она предъявила поддельную справку. Обрайен заехала с дочерьми пообедать, а затем направилась к дому своих родителей.

Там она отвела девочек в лес и застрелила из охотничьего ружья. Затем мама положила малышек на заднее сиденье машины, приехала к дому своего парня и покончила с собой на его подъездной дорожке. Молодой человек вернулся домой только через два часа и сразу вызвал полицию.