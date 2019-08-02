Парень зачитал жуткий рэп, как убил свою девушку, и его слова оказались правдой

64-летний Майкл Мур снимал выступление местных рэп-исполнителей в одном из баров Лос-Анджелеса, США, когда микрофон по цепочке достался странному парню.

Этим парнем оказался 27-летний Роберт Каму, которого все тепло поприветствовали. Он начал читать рэп, и публика приняла его подбадривающими криками, пока Роберт не дошёл до строк: "Я убил эту тварь и закопал её в канаве". На этом месте всем стало немного неуютно и жутко, но остальные рэперы и слушатели списали всё на художественный вымысел.

На следующее утро Майкл Мур в новостях поподробнее узнал о странном парне. Оказывается, его уже несколько дней разыскивали за похищение 31-летней Аманды Кастер — его девушки. Свидетели видели, как он запихивал Аманду в багажник машины. Позже родители Каму обнаружили в его доме следы убийства и вызвали полицию.

Преступника разыскивали всем городом, а он преспокойно отправился в бар, где и зачитал рэп об убийстве своей девушки. Именно этот момент снял Майкл, а после, узнав обо всей истории, поделился видео с полицией. Разумеется, делу этот факт никак не помог, пишет The Sun.

Он спросил меня потом, когда мы сидели и пили, что я буду делать с этим видео. Я сказал, что опубликую в соцсетях, и он обрадовался, сказал: "Отлично"... Майкл Мур

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