Парень зачитал жуткий рэп, как убил свою девушку, и его слова оказались правдой

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Скриншот из видео с песней © "Твиттер" / KTLA NEWS DESK

64-летний Майкл Мур снимал выступление местных рэп-исполнителей в одном из баров Лос-Анджелеса, США, когда микрофон по цепочке достался странному парню.

Этим парнем оказался 27-летний Роберт Каму, которого все тепло поприветствовали. Он начал читать рэп, и публика приняла его подбадривающими криками, пока Роберт не дошёл до строк: "Я убил эту тварь и закопал её в канаве". На этом месте всем стало немного неуютно и жутко, но остальные рэперы и слушатели списали всё на художественный вымысел.

<p>Скриншот из видео с песней © &#34;Твиттер&#34; / <a href="https://twitter.com/KTLAnewsdesk" target="_blank"><strong>KTLA NEWS DESK</strong></a></p>

На следующее утро Майкл Мур в новостях поподробнее узнал о странном парне. Оказывается, его уже несколько дней разыскивали за похищение 31-летней Аманды Кастер — его девушки. Свидетели видели, как он запихивал Аманду в багажник машины. Позже родители Каму обнаружили в его доме следы убийства и вызвали полицию.

<p>Фото © &#34;Фейсбук&#34; / <a href="https://www.facebook.com/amanda.custer.923" target="_blank"><strong>Amanda Custer</strong></a></p>

Преступника разыскивали всем городом, а он преспокойно отправился в бар, где и зачитал рэп об убийстве своей девушки. Именно этот момент снял Майкл, а после, узнав обо всей истории, поделился видео с полицией. Разумеется, делу этот факт никак не помог, пишет The Sun.

<p>Коллаж © &#34;Твиттер&#34; / <a href="https://twitter.com/GigiGraciette" target="_blank"><strong>Gigi Graciette</strong></a> и &#34;Твиттер&#34; / <a href="https://twitter.com/KTLAnewsdesk" target="_blank"><strong>KTLA NEWS DESK</strong></a></p>

Он спросил меня потом, когда мы сидели и пили, что я буду делать с этим видео. Я сказал, что опубликую в соцсетях, и он обрадовался, сказал: "Отлично"...

Майкл Мур

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