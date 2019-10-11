"Вам лучше не знать". Какую жесть искал в Сети убийца 9-летней Лизы из Саратова

Лиза ушла в школу утром 9 октября и не вернулась. Малышку искало более двух тысяч человек. Обеспокоенные волонтёры, боясь не успеть, стали вскрывать гаражи, расположенные рядом с дорогой, которой шла девочка. Спустя два дня школьницу нашли убитой. Подозреваемого в страшном зверстве задержали.

Труп ребёнка с признаками насильственной смерти нашли в одном из гаражей. По подозрению в расправе задержали местного жителя — Михаила Т. 1984 года рождения. Люди, шокированные преступлением, не хотели покидать место гибели девочки, грозясь устроить самосуд убийце.

Позже стали известны и мерзкие подробности о жизни подозреваемого. Ранее он уже был судим за преступление сексуального характера в отношении ребёнка, мелкое хулиганство и кражу. Жуткий портрет педофила легко дополняется его страницей во "ВКонтакте". На аватарке — волк с цитатой про то, что гордое животное не выступает в цирке. В "Интересах" — "Дочь, секс, музыка, скорость", любимые игры — "в карты на раздевание".

Подписки у подозреваемого тоже соответствующие. Сплошь паблики про извращения, порно и разврат: "Девственницы Молоденькие Порно", "Оцени меня без трусиков!", "Вирт Госпожа и Раб 18 БДСМ BDSM", "Развратные жёны", "Проститутки Саратов". Неудивительно, что с такими интересами у него почти никого не было в друзьях.

А в информации о себе он правдиво отмечал: "Вам лучше не знать". Рядом с таким человеком не мог находиться никто: сожительница мужчины бросила его около года назад, пишет телеграм-канал Life Shot. Близкие девушки в её защиту говорят, что та не подозревала, с каким монстром встречалась.

Сейчас задержанный дал признательные показания и сознался в жестоком убийстве, назвав причину, по которой его совершил. По словам преступника, несколько месяцев назад он заметил заброшенный гараж и поменял там замки, чтобы им завладеть. Лиза, проходившая мимо, поинтересовалась у Михаила, чей это гараж. Мужчина, испугавшись разоблачения, затащил девочку в помещение и расправился с ней. Правоохранители проверяют слова задержанного.

"Любила семью". Как в спокойной матери из Татарстана могла таиться детоубийца