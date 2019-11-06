Укол смерти со вкусом бургера. Как косметологи уродуют людей на фудкортах

В "Инстаграме" активно обсуждается видео, на котором косметолог делает девушке инъекции в лицо на фуд-корте торгового комплекса. Люди едят картошку фри и бургеры, а за соседним столиком лежат шприцы, ампулы и салатик с кофе.

Лайф ранее писал о косметологах, которые без образования и опыта делают инъекции своим клиенткам. Но дилетанты косметологии пошли дальше. В одном из московских торговых центров девушка терпела уколы в лоб прямо на фуд-корте. Косметолог делала инъекции без соблюдения санитарных норм. Видео с таким "визитом" к специалисту-дилетанту разлетелось по соцсетям.

Блогер Екатерина Конасова выложила ролик, озаглавив его "Укол красоты на фуд-корте".

— В клинике и даже на квартирке колоть уже не в тренде, ведь можно и картошечки фри съесть, и на иглу присесть, — пишет блогер.

Косметолог делает инъекцию в лоб своей клиентке, разложив препараты, вату и шприцы прямо на столике кафе быстрого питания. Рядом стоят салат и стаканчик кофе. За соседними столиками люди едят бургеры и другой фастфуд. Косметолог без перчаток и маски трогает лицо пациентки.

— Я очень надеюсь, что это какая-то постановка, вайн, шутка юмора или очень необходимый укол жизни и смерти в лобешник, но не ботокс за денежку у чудо-косметолога… — добавляет Конасова.

"Уколы красоты" косметолог может делать только в стерилизованном кабинете, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не занести в организм пациента никакую заразу. Кроме того, инъекциями могут заниматься только специалисты с высшим медицинским образованием и специальными сертификатами. Без статуса врача-косметолога человек не может купить настоящие проверенные препараты. Поэтому дилетанты не только колют клиентов на авось, но вводят контрафактные или низкокачественные препараты.

Почему люди это делают?

Косметологи-дилетанты считают, что им всё сойдёт с рук. Ведь ничего нет сложного в уколах — поставил и забыл. А с последствиями клиент разберётся как-нибудь сам. Никаких чеков и справок от "специалиста" пациенты не получают, все манипуляции совершаются "на честном слове".

Сами пациенты соглашаются на услуги дилетантов из-за денег. Если в клинике инъекция препарата в лоб будет стоить пять-десять тысяч рублей, то на фуд-корте или дома горе-косметолог сделает вам уколы за пару тысяч. Сколько денег придётся потратить на лечение после этих бюджетных услуг и можно ли будет как-то исправить ситуацию — мало кто задумывается.

Чем опасны дилетантские уколы?

Гепатит С и ВИЧ Грязная игла может стать причиной опасного заболевания Фото © Getty Images

Герпес Если на руках мастера есть ранки, а в его крови есть вирус герпеса, риск заразиться очень высок Фото © Getty Images

Стафилококк Нестерильные инструменты, грязные руки и грязное помещение — из-за этого можно серьёзно заболеть Фото © Pixabay

Тромбоз При неправильном уколе препарат попадает в вену и образует тромб Фото © Getty Images

Уродства Дешёвые и неправильно подобранные препараты могут привести к асимметрии лица и окостенению тканей Фото © Getty Images

Летальный исход Инфекции могут привести к смерти. Кроме того, неверно введённый препарат может перекрыть приток крови к жизненно важным органам Фото © Shutterstock

Уход за собой — это похвально. Но во всём нужно сохранять рассудок. Стоит один раз продешевить и согласиться на "уколы красоты на фуд-корте", потом придётся ходить по врачам, исправлять внешность, здоровье и психику.