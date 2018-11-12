Преступник с модельной внешностью сбежал на Бали и троллит полицию райскими фото

Терренса приговорили к 37 месяцам тюремного заключения за торговлю стероидами, однако его это мало беспокоит.

Вместо того чтобы предстать перед судом, модель издевается над полицией, выкладывая фотографии из Индонезии. 30-летний Терренс Мюррел находится в бегах после того, как ему было предъявлено обвинение в незаконной торговле стероидами, которые он импортировал из Китая. Но, вместо того чтобы лечь на дно, мужчина делится счастливыми фотографиями в социальных сетях, сообщает Daily Mail.

По версии следствия, Терренс заработал £220 тыс., торгуя незаконными препаратами. Впрочем, самого обвиняемого это нисколько не смущает. Недавно он выложил фотографию с друзьями, подписав её: "Самые плохие мужчины на Бали". Кроме того, на снимках он позирует в бассейне, во время занятий в тренажёрном зале и в роскошной кровати с балдахином.

Судья приговорил Терренса к 37 месяцам, несмотря на его отсутствие. Выяснилось, что мужчина был участником крупной банды, которая провозила таблетки из Китая в Великобританию. Сам Терренс утверждает, что он покупал препараты исключительно для личного пользования. Однако следователи установили, что на банковский счёт обвиняемого поступило £220 тыс. Позже он признался в содеянном, но больше в суде не появился.

О незаконной торговле стало известно после того, как пограничники перехватили ряд посылок, которые были адресованы Терренсу или поддельным адресам. Кроме того, выяснилось, что к делу было причастно ещё 15 человек.