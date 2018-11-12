Отец двоих детей обнёс дом глухим забором: сосед оказался педофилом со стажем

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Отец двоих детей обнёс дом глухим забором: сосед оказался педофилом со стажем

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Глава семейства неоднократно обращался в полицию с жалобами на поведение пожилого мужчины, живущего по соседству, который снимал его малышей на видео. Так и не дождавшись реакции правоохранительных органов, 27-летний Томас Гудолл обнёс дом глухим забором. Но зловещего соседа всё равно не будет дома в ближайшие 4 года: его снова посадили в тюрьму.

27-летний Томас Гудолл из Брадфорда (Англия) узнал страшную правду о своём соседе из местной газеты. В заметке говорилось о некоем Деннисе Лейвери, который в 2008-м был осуждён на 12 лет за изнасилование молодой женщины, но вышел на свободу раньше положенного срока. Оказалось, что 65-летний преступник живёт в непосредственной близости от семьи Томаса: в буквальном смысле за забором. Более того, его снова судят — на этот раз за растление малолетних.

<p>Деннис Лейвери. Фото: © The Sun</p>

Раньше приусадебные участки двух домов разделяла лишь живая изгородь. Но Гудолл решил обнести свой сад высоким забором, чтобы полностью перекрыть соседу вид на лужайку, где часто резвились его дети — восьмилетняя Оливия и двухлетний Арчи. Иногда Лейвери снимал их игры на видео, и теперь Гудолл точно знал, для чего. Отец семейства неоднократно обращался с заявлениями в полицию, но там ему отвечали, что не могут ничего поделать.

<p>Томас Гудолл. Фото: © The Sun</p>

Мои дети всё время играли в двух шагах от жилища сексуального маньяка. Полиция должна была предупредить нас о нём. Я обращался к ним 15 или 20 раз! Почему они молчали?

Томас Гудолл

— Во время расследования таких дел вопрос раскрытия информации о преступнике третьим лицам решается в индивидуальном порядке, — заявили в местной полиции.

<p>Томас Гудолл. Фото: © The Sun</p>

В октябре Лейвери был осуждён по подозрению в растлении несовершеннолетней. В первый раз он домогался девочки в 1970-х, когда она была совсем маленькой. Второй случай произошёл спустя 15 лет. Теперь Лейвери придётся провести ближайшие четыре года в тюрьме. Зачитывая приговор, судья подчеркнул, что жертве была нанесена "непоправимая травма", а сам преступник представляет угрозу для общества.

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