Отец двоих детей обнёс дом глухим забором: сосед оказался педофилом со стажем

Глава семейства неоднократно обращался в полицию с жалобами на поведение пожилого мужчины, живущего по соседству, который снимал его малышей на видео. Так и не дождавшись реакции правоохранительных органов, 27-летний Томас Гудолл обнёс дом глухим забором. Но зловещего соседа всё равно не будет дома в ближайшие 4 года: его снова посадили в тюрьму.

27-летний Томас Гудолл из Брадфорда (Англия) узнал страшную правду о своём соседе из местной газеты. В заметке говорилось о некоем Деннисе Лейвери, который в 2008-м был осуждён на 12 лет за изнасилование молодой женщины, но вышел на свободу раньше положенного срока. Оказалось, что 65-летний преступник живёт в непосредственной близости от семьи Томаса: в буквальном смысле за забором. Более того, его снова судят — на этот раз за растление малолетних.

Раньше приусадебные участки двух домов разделяла лишь живая изгородь. Но Гудолл решил обнести свой сад высоким забором, чтобы полностью перекрыть соседу вид на лужайку, где часто резвились его дети — восьмилетняя Оливия и двухлетний Арчи. Иногда Лейвери снимал их игры на видео, и теперь Гудолл точно знал, для чего. Отец семейства неоднократно обращался с заявлениями в полицию, но там ему отвечали, что не могут ничего поделать.

Мои дети всё время играли в двух шагах от жилища сексуального маньяка. Полиция должна была предупредить нас о нём. Я обращался к ним 15 или 20 раз! Почему они молчали? Томас Гудолл

— Во время расследования таких дел вопрос раскрытия информации о преступнике третьим лицам решается в индивидуальном порядке, — заявили в местной полиции.

В октябре Лейвери был осуждён по подозрению в растлении несовершеннолетней. В первый раз он домогался девочки в 1970-х, когда она была совсем маленькой. Второй случай произошёл спустя 15 лет. Теперь Лейвери придётся провести ближайшие четыре года в тюрьме. Зачитывая приговор, судья подчеркнул, что жертве была нанесена "непоправимая травма", а сам преступник представляет угрозу для общества.

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