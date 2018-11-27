Арестуйте его парикмахера! В Facebook высмеяли преступника с дурацкой стрижкой

Полиция Уэст-Мидлендса разыскивает 28-летнего Джеймса Флинна, которого обвиняют в преследовании и угрозах. Похоже, найти парня будет несложно, ведь благодаря необычной причёске он стал настоящей звездой социальных сетей.
В комментариях к фотографии преступника развернулось бурное веселье.
Вам нужно арестовать парикмахера за преступления против мужественности
Мохаммед Али
Его волосы выглядят как штрихкод в супермаркете
Ли Миллс
Парикмахер: "Что вы хотите?" Клиент: "Просто разрушь всю мою жизнь!" Парикмахер: "Ни слова больше!"
Усман Али
В сумме снимок стиляги собрал больше 11 тысяч репостов и тысячи лайков. Полицейские даже воспользовались такой популярностью записи, чтобы разместить в комментариях фотографии других разыскиваемых преступников. Похоже, Джеймс Флинн всё-таки принёс пользу обществу, пусть и против своей воли.
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