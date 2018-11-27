Арестуйте его парикмахера! В Facebook высмеяли преступника с дурацкой стрижкой

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Арестуйте его парикмахера! В Facebook высмеяли преступника с дурацкой стрижкой

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Пользователи "Фейсбука" высмеяли преступника, чья фотография появилась на официальной странице полиции Уэст-Мидлендса. Дурацкая стрижка мужчины так понравилась пользователям, что они оставили под снимком больше 20 тысяч комментариев.

Полиция Уэст-Мидлендса разыскивает 28-летнего Джеймса Флинна, которого обвиняют в преследовании и угрозах. Похоже, найти парня будет несложно, ведь благодаря необычной причёске он стал настоящей звездой социальных сетей.

<p>Фото © facebook.com/westmidlandspolice</p>

В комментариях к фотографии преступника развернулось бурное веселье.

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В сумме снимок стиляги собрал больше 11 тысяч репостов и тысячи лайков. Полицейские даже воспользовались такой популярностью записи, чтобы разместить в комментариях фотографии других разыскиваемых преступников. Похоже, Джеймс Флинн всё-таки принёс пользу обществу, пусть и против своей воли.

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