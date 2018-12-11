Блогер проник в заброшенный дом убийцы и пришёл в ужас от того, что увидел

Автор YouTube-канала Abandoned World Explorer UK побывал "в гостях" у фермера, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство грабителя. Хозяин усадьбы освободился досрочно, но так и не вернулся домой. Блогер сравнил увиденное со съёмочной площадкой фильма ужасов "Техасская резня бензопилой".

Британский блогер проник в заброшенный дом 74-летнего Тони Мартина — фермера из Норфолка, который в 1999-м застрелил вломившегося к нему 16-летнего грабителя из дробовика. Судя по кадрам, сделанным на территории фермы в поселении Эмнет Хангейт, дом и хозяйственные постройки долгое время были необитаемы.

В 2000-м Мартин был приговорён к пожизненному заключению, но благодаря давлению общественности вышел досрочно, отсидев всего три года за непредумышленное убийство. Однако домой он так и не вернулся и его местонахождение до сих пор неизвестно.

По меткому выражению видеоблогера, заброшенная ферма Мартина похожа на съёмочную площадку фильма ужасов "Техасская резня бензопилой". Помимо всего прочего в комнатах он увидел лежащие на полу и развешанные на лесках кости животных.

Это было похоже на гигантскую паутину. Я так испугался... Больше туда ни ногой! Abandoned World Explorer UK

Тем не менее кое-что на территории фермы любителя покинутых жилищ всё же заинтересовало. В гараже он обнаружил почти нетронутый белый Range Rover первого поколения.

По слухам, освободившись из тюрьмы, хозяин усадьбы некоторое время скитался по округе, ночуя в машине, а потом его приютил кто-то из друзей. О причинах, заставивших мужчину бросить свой дом, который он так отчаянно защищал, ничего не известно.

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