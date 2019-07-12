Тупые и жестокие. Теперь известно, что творится в голове убийц

У людей, совершивших тяжкие преступления, мозг устроен несколько по-другому, и недавние исследования это в очередной раз подтвердили. А может, это лечится?

Итак, у нас с вами есть мозги, хоть это утверждение и кажется спорным довольно часто. Во всяком случае, давайте исходить из того, что как таковые они имеются. И в них непременно можно найти два сравнительно небольших участка, находятся они прямо над нашими глазницами, или "орбитами". Поэтому эти участки называют орбитофронтальной корой. Совершенно точно установлено, что именно там мы радостно думаем, что нас вот-вот за что-нибудь щедро наградят или похвалят, или, наоборот, тревожимся, что уволят или как минимум лишат сладкого. Что характерно: если повредить эти участки, то человеку становится до лампочки, повысят ему зарплату или оштрафуют, наградят или накажут, одобрят или отругают. Он становится равнодушным и распущенным. Выражается, употребляет и, само собой, морально разлагается с какой-то уже явно нездоровой энергичностью. И что особенно примечательно, у него "снижается способность к эмпатии", а по-русски это значит, что ему никого не жаль.

А ещё у нас, помимо всего прочего, есть височные доли. Где они находятся, вполне понятно. Можно сказать, именно они хранят наши воспоминания. Ими мы воспринимаем звуки, распознаём образы. Если они плохо работают, человек перестаёт понимать, что он видит, становится невозмутимым и при этом делается эротоманом. Казалось бы, вполне себе безобидные отклонения.

Так вот. Недавно учёные из Университета Нью-Мексико отправились в тюрьму. Им нужны были восемь сотен заключённых, чтобы сделать им магнитно-резонансную томографию (МРТ) мозга. Собрали и сравнили 808 снимков. Из них 203 принадлежат осуждённым за убийства, 475 — за избиения, изнасилования и прочее и 130 — за проституцию, хранение наркотиков, то есть ненасильственные преступления.

И выяснилось, что у убийц эти орбитофронтальные и височные участки не то что повреждены — с ними изначально что-то не так. А конкретно — серого вещества в них меньше, чем у всех остальных. Тут надо обязательно отметить, что брали узников без травм головы и без психических диагнозов, то есть не шизофреников и не психопатов.

Причём среди этих двух сотен есть не только те, кто совершил убийство намеренно, но и те, кто сделал это по неосторожности или защищаясь.

Что же получается: если тебе не повезло со строением мозга, то ты обязательно станешь убийцей? Всё предопределено? Нейрофизиологи говорят: нет, не обязательно и не предопределено. Если не захочешь стать — не станешь.

Вот довольно известный яркий пример. Знакомьтесь, Джеймс Фэллон. Профессор психиатрии и потенциальный закоренелый убийца. Это человек, который прекрасно понимает, что он психопат. Его мозг — как раз то, что нужно, чтобы перейти на тёмную сторону: недоразвитая предфронтальная кора (в которой те самые "глазные" участки находятся), слабая связь с миндалевидным телом — в общем, всё в точности как из тюрьмы в Нью-Мексико. Представьте себе нейробиолога, который в один прекрасный день лет 15 назад увидел такое на своём собственном снимке. Вот он, этот снимок: крайние изображения справа — его мозг, слева, для сравнения, — его жены и детей. Посмотрите, над глазницами и в области виска — сплошная чернота, то есть эти зоны практически неактивны.

Это перевернуло его жизнь. Он стал выяснять, какими были его предки. И выяснил. По линии отца — по меньшей мере — семь убийц. Да он и сам в юности был не таким уж примерным мальчиком: и бомбы какие-то взрывал, и машины угонял. В общем, дорожка-то была прямиком в сторону мест не столь отдалённых. Но ведь смог же как-то опомниться, взять себя в руки! И теперь примерный семьянин, добрый, спокойный дяденька, наукой занимается.

Более того, некоторые учёные даже пытаются составить некую программу лечения врождённой склонности к насилию. Например, психолог Эдриан Рейни прописывает маленьким хулиганам специальную диету, фитнес и упражнения для тренировки мозга. Помогает: у них втрое снижается агрессивность. А в британских тюрьмах провели два разных эксперимента: с одними заключёнными пару месяцев занимались йогой, другим давали витамины. И то и другое сработало: они стали меньше драться и научились лучше контролировать себя.

Так что в случае чего — глубокий вдох, витаминчики, побольше овощей, фруктов и рыбы, пробежка, прогулка по парку, почитать что-нибудь, музыку послушать. Конечно, вряд ли всё так просто, но есть же статистика.

Вот сейчас у автора над глазницами всё ходит ходуном: а вдруг статья не понравится? Ну что ж, это хотя бы говорит о миролюбивости. И на том спасибо.