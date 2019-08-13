Самый жестокий преступник написал трогательный стих после смерти бывшей жены

66-летний Чарльз Бронсон долго хранил молчание, никак не комментируя смерть своей экс-возлюбленной Полы Уильямсон. И вот спустя пару недель он написал трогательное письмо.

Необычная свадьба самого жестокого заключённого Великобритании и популярной актрисы прогремела в 2017 году. Правда, через год супруги развелись из-за фривольного поведения Полы, но так и остались хорошими друзьями. Две недели назад в СМИ появилась информация, что Пола Уильямсон была найдена мёртвой в своём доме, и разверзся ад.

Подозрения тут же пали на Чарльза Бронсона, ведь наверняка он хотел отомстить неверной возлюбленной. Его имя местные СМИ склоняли на все лады, но он хранил молчание. И вот недавно в Сети появилось его письмо, адресованное другу. Помимо стихотворения, посвящённого Поле, преступник высказался по поводу случившегося, пишет The Sun.

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Преступник рассказал, что с Полой они были в прекрасных отношениях, регулярно списывались и созванивались. Она часто рассказывала о своём новом ухажёре, и Чарльз её поддерживал в этом. Он заявил, что на похороны ни за что не пойдёт, потому что это семейное событие, а его появление превратит тихую церемонию в цирк со СМИ и правоохранителями.

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