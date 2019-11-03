Как спустя 22 года тюрьмы убийца стал программистом с зарплатой в $500 тыс.

Убийца, приговорённый к пожизненному заключению, научился программировать прямо в тюрьме, дождался, пока его помилуют, и устроился на работу мечты за $500 тысяч в год.

Захари Мур 22 года провёл в тюремной камере размером 5 м². Сегодня он сидит в модном офисе близ Сан-Франциско, изучая компьютерный код. Когда в возрасте 15 лет его приговорили к пожизненному заключению за убийство, казалось, что в его биографии поставлена точка, но у Захари было другое мнение на этот счёт. Его историю приводит издание The Hustle.

Родители Захари были алкоголиками, нередко прибегавшими к домашнему насилию. В юности у него тоже начались проблемы с выпивкой, а потом и с наркотиками. 8 ноября 1996 года после очередной ссоры с домашними Захари зарезал кухонным ножом младшего брата. В суде адвокат попытался сослаться на его трудное детство, но присяжных это не впечатлило. Захари приговорили к пожизненному заключению, и в канун своего 17-летия он был переведён из "малолетки" в тюрьму строгого режима.

Именно в тюрьме Захари решил заняться саморазвитием. Он увлёкся буддизмом, а затем поступил в онлайн-колледж и в итоге стал участником программы "Последняя миля", запущенной в нескольких тюрьмах Калифорнии. Её автор — инвестор Крис Редлиц — придумал способ, как сделать пребывание преступников в исправительном учреждении действительно полезным.

Я ожидал увидеть в тюрьме шайку преступников. Но я быстро пришёл к выводу, что многие из них просто были лишены возможности учиться и самовыражаться Крис Редлиц

Свою миссию Редлиц видел в том, чтобы после освобождения преступники могли найти себе достойную работу. Самыми востребованными специалистами в Калифорнии были программисты, поэтому предприниматель запустил для заключённых соответствующие курсы. К тому моменту Мур всего три раза в жизни включал компьютер, а о существовании Интернета даже не подозревал.

Я ничего не знал об этих технологиях, но решил воспользоваться предоставленной возможностью. Такой шанс выпадает раз в жизни Захари Мур

Участниками программы могли стать те, кому осталось отсидеть не больше трёх лет, но для таких, как Мур, была предусмотрена десятипроцентная квота слушателей. Уже через полгода он вошёл в число лучших студентов. Как раз в этот период в Калифорнии изменились законы, которые позволили ему освободиться условно-досрочно. Мур вышел из тюрьмы 12 ноября 2018 года. Он начал работать в "Последней миле", параллельно рассылая резюме в компании из Силиконовой долины.

В мае 2019 года многообещающий стартап Checkr предложил Муру постажироваться в должности инженера, а уже в сентябре его перевели на полную ставку с годовым окладом под $500 тысяч. А ещё он наладил отношения с родителями, хоть и не простил до конца самого себя.

Главная идея Силиконовой долины заключается в том, что, если ты упал, ты должен встать, отряхнуться и попробовать снова. Кто смог воплотить этот принцип в жизнь лучше, чем Захари? Крис Редлиц

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