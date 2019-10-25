Убийца, которому удавалось скрываться 40 лет, всё-таки попался в руки полиции

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Фото © Post Register

В США арестовали преступника, который скрывался от правосудия почти четыре десятилетия.

Уолтера Джеймса Мейсона разыскивали за нападение, произошедшее в 1980 году в штате Айдахо, США. Тогда в баре, в котором он устроил разбой, пострадало три человека. Женщине он нанёс удар тупым предметом по лицу, другому попал пистолетом в плечо, а третьего убил выстрелом в голову.

<p>Фото © <a href="https://www.postregister.com/news/crime_courts/fugitive-arrested-in-four-decade-old-murder/article_1b33b892-a896-5cfc-bd4e-33d0316bd9b9.html" target="_blank">Post Register</a></p>

Тогда Мейсону было 47 лет, он стал главным подозреваемым по делу. Однако, несмотря на то что его поисками занимались ФБР, шериф округа и Департамент рыбного и охотничьего хозяйства Айдахо, убийца скрылся с места преступления, и его больше никто не видел. До этого месяца.

<p>Фото © <a href="https://www.postregister.com/news/crime_courts/from-the-post-register-archives-wild-scene-from-clayton-shooting/article_7469aca8-c0dd-5385-b118-a29f672ccf87.html" target="_blank">Post Register</a></p>

Спустя 39 лет после совершённого Мейсоном нападения его нашли в штате Техас. Он представлялся Уолтером Джеймсом Эллисоном, однако его личность удалось подтвердить благодаря отпечаткам пальцев, пишет Post Register. Свою вину мужчина, которому уже 86 лет, не признал. Сейчас преступника доставили в штат Айдахо, где он предстанет перед судом по обвинению в умышленном убийстве.

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