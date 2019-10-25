Убийца, которому удавалось скрываться 40 лет, всё-таки попался в руки полиции

В США арестовали преступника, который скрывался от правосудия почти четыре десятилетия.

Уолтера Джеймса Мейсона разыскивали за нападение, произошедшее в 1980 году в штате Айдахо, США. Тогда в баре, в котором он устроил разбой, пострадало три человека. Женщине он нанёс удар тупым предметом по лицу, другому попал пистолетом в плечо, а третьего убил выстрелом в голову.

Тогда Мейсону было 47 лет, он стал главным подозреваемым по делу. Однако, несмотря на то что его поисками занимались ФБР, шериф округа и Департамент рыбного и охотничьего хозяйства Айдахо, убийца скрылся с места преступления, и его больше никто не видел. До этого месяца.

Спустя 39 лет после совершённого Мейсоном нападения его нашли в штате Техас. Он представлялся Уолтером Джеймсом Эллисоном, однако его личность удалось подтвердить благодаря отпечаткам пальцев, пишет Post Register. Свою вину мужчина, которому уже 86 лет, не признал. Сейчас преступника доставили в штат Айдахо, где он предстанет перед судом по обвинению в умышленном убийстве.

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