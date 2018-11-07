10-летнюю девочку арестовали за убийство шестимесячного мальчика в детском саду

Сначала обвиняемая бросила ребёнка на пол, а когда он начал плакать, стала добивать его ногами.

10-летняя девочка была взята под стражу за убийство шестимесячного мальчика, которое произошло в детском саду в Миннесоте, США. Другие дети рассказали, что она топталась на голове погибшего. Сейчас ей предъявлено обвинение в убийстве первой степени, сообщает Metro.

В полицию поступил звонок от воспитателей детского сада, которые сообщили, что из головы одного из детей идёт кровь и он ни на что не реагирует. Ребёнка срочно доставили в больницу, но врачам лишь оставалось констатировать его смерть.

Стражи правопорядка опросили четверых детей, которые указали на 10-летнюю девочку. Позже она сама призналась, что причинила боль малышу, бросив его на пол. Когда мальчик сильно ударился головой и начал плакать, то обвиняемая запаниковала и начала бить его.

Девочка, чьё имя не называется в целях конфиденциальности, появилась перед судом в наручниках и чёрной толстовке. Обвиняемая воспитывалась в приёмной семье, которая управляет детским садом в городе Уитоне. Судья назначил ей залог в $50 тыс.