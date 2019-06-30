Хапнуть, хряпнуть, умотать. Как отпраздновать 25-летие российской приватизации

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о грустном юбилее российского капитализма

30 июня. 25 лет назад в этот день закончилась чековая приватизация. Кто-то считает эту дату началом капитализма в России, кто-то "прихватизацией": днём, когда богатый некогда народ был нагло обворован и стал очень бедным. Мне кажется, что одно другому не мешает: в этот день мы стали беднее на целую страну, именно тогда на чековых аукционах и выросли первые российские олигархи.

Мало кто помнит, что в правительстве тогда рассматривалось два варианта приватизации: либо каждому россиянину будет открыт специальный счёт в банке, куда будет начисляться доля от продажи приватизированных предприятий, либо будет выдан пресловутый "приватизационный чек", который даст человеку возможность самому стать собственником. Остановились на втором варианте: всю советскую собственность оценили в 1 трлн 400 млрд рублей, а номинал ваучера — в 10 тысяч. Именно такую сумму, по мнению правительства, смогли нажить для своих потомков несколько поколений советских людей.

Интересно, что уже изначально приватизация была несправедлива к обычным городским жителям. Ведь колхозники, кроме ваучера, получали ещё и земельный пай, а городские — только один приватизационный чек. Земля в стоимость "общего имущества" почему-то не вошла.

Сама по себе идея с ваучерами, возможно, и была неплохой: действительно, если есть задача поделить имущество огромной страны на всех, то как это сделать более эффективно? А поделить имущество надо было срочно, заклинал тогдашний глава Госкомимущества Анатолий Чубайс. Правительство так боялось реванша Коммунистической партии, что готово было отдать госимущество хоть бандитам, лишь бы у этого имущества появился частный собственник.

Им-то это имущество и досталось. По статистике, только 15% населения вложили свои ваучеры в реальные предприятия. Остальные — продали их за бесценок, "посадили" их в финансовые пирамиды или широко рекламируемые правительством чековые инвестиционные фонды (ЧИФ). Чиновники обещали: если вы ничего не понимаете в инвестициях, вложите свой ваучер в ЧИФ, там работают профессионалы, подберут вам правильные предприятия для вложений.

Как я, например, вложила свой ваучер в ЧИФ, бенефициаром которого считался первый мэр Рязани, лидер рязанских демократов Валерий Рюмин. Через пару лет работы этот ЧИФ бесследно пропал (даже не обанкротился, а именно пропал) вместе со всеми собранными чеками, а сам Рюмин через пару лет таинственным образом стал очень богатым человеком, местным олигархом с собственным банком. Сейчас сидит в тюрьме за вымогательство. Такая вот карьера у бывшего преподавателя марксизма-ленинизма.

Подобная судьба ожидала почти все чеки в России: ловкие проныры либо скупали их за бесценок, либо организовывали такие вот ЧИФы, которые помогли кому-то очень быстро разбогатеть, вложившись в реальный сектор — газ, нефть, уголь.

Но и там было непросто: например, в Республике Марий Эл один ваучер на чековом аукционе обменивался на 5900 акций "Газпрома", а в Москве — на 50… Нужно было иметь очень волосатую лапу и длинные уши в нужном ведомстве, чтобы разместить свои чеки максимально прибыльно.

А государство было не в состоянии контролировать ни ЧИФы, ни АО, ничего. Не было ни законодательства, ни регуляторов. Правительство надеялось, что таинственная рука рынка сама наведёт порядок, а новые собственники предприятий будут заинтересованы в том, чтобы их новая собственность развивалась и приносила прибыль.

Но новые собственники рассудили по-другому: они понимали, что досталась эта собственность нечестным путём, а поэтому были заинтересованы не в прибыли, не в развитии, а в денежном потоке. То есть, пока есть возможность, выжать из предприятия всё что только можно, вывести деньги за границу, а потом сбежать туда и самим. Хапнуть, хряпнуть, умотать.

К сожалению, эта родовая травма российского бизнеса не излечилась до сих пор.