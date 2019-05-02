10 мистических явлений, которые попали на камеру и потрясли даже скептиков

Пользователи Сети утверждают, что им удалось поймать в объективы своих камер призраков умерших людей, ангелов-хранителей или злобных духов. Даже скептики не могут объяснить, что изображено на этих фотографиях. Одни вызывают ледяную дрожь, а другие — наоборот, дают надежду на то, что высшие силы за ними приглядывают.

Мужчина сфотографировал нечёткий силуэт в окне дома, где жил его дед, скончавшийся два года назад. Он думает, что это его призрак.

Эта фотография сделана в отеле "Стэнли" в штате Колорадо — том самом, который Стивен Кинг использовал в качестве прототипа для отеля из "Сияния".

Жительница из Флориды утверждает, что её знакомому удалось сфотографировать архангела Гавриила.

Родители думают, что их погибший в торнадо 9-летний сын Николас стал ангелом-хранителем для двоюродной сестры — на фото он стоит за спиной девочки.

Этот снимок сделан в доме престарелых. Сотрудники гадают — это душа недавно умершего пациента или сама смерть в чёрном плаще с косой?

Отец пришёл в ужас, увидев руку призрака на колене своего сына на этой фотографии.

Парень из Огайо фотографировал свою машину на фоне восхода. Дома, увеличив изображение, он обнаружил призрака. В машине в тот момент никого не было.

Одно из самых известных привидений Великобритании — Коричневая леди из Рэйнхем Холл. Она умерла от оспы в 1726 году.

На этом снимке световой инсталляции в Нью-Йорке, которая посвящена памяти жертв теракта 11 сентября, запечатлён ангел над руинами башен-близнецов.

Мать двоих детей из Торонто считает, что на камеру видеоняни попал призрак малыша, которого она потеряла в результате выкидыша.