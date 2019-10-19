Охотники за призраками сняли из ряда вон выходящее, что сделала 100-летняя кукла

Внимание исследователей паранормальных явлений привлекла кукла, которой уже больше 100 лет. Её нынешние владельцы заявляют, что в игрушку вселился дух. И к тому же сквернословящий.

"Проклятая" кукла по имени Скарлет живёт в Музее вещей с привидениями на окраине Ротерема в Южном Йоркшире, Англия. Кураторы музея Ли Стир и Линзи Ширан забрали её год назад у анонимного дарителя в Лоустофте.

Линзи утверждает, кукла в выражениях не стесняется. Конечно, сама игрушка не разговаривает. Чтобы услышать духа, который вселился в неё, любители паранормального используют специальный гаджет, который якобы перехватывает голоса из загробного мира.

На вопрос Линзи, настоящее ли это имя духа, кукла отвечает: "Тебе ***", а потом, когда у игрушки спросили, кого она боится больше всего, она ответила: "Линзи". Это довольно странно, ведь до того момента никто имя девушки даже не называл. Владельцы музея считают, что этой кукле уже больше 100 лет, пишет Daily Star.

Женщина, которая владела Скарлет, связалась с нами, потому что её здоровье ухудшилось. Она считает, что в этом виновата кукла. Она хотела от неё избавиться, поэтому мы забрали Линзи Ширан

Она любит внимание. Недавно мы объявили об окончании расследования по её делу, и ей это явно не понравилось. Двери начали хлопать, а оборудование ломаться. Будто она закатила сверхъестественную истерику Линзи Ширан

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