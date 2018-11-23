Наркоторговец изнасиловал школьницу, умирающую от передоза, и сел на 3 года

Прокуроры предложили 19-летнему парню сделку, поскольку у них не хватало доказательств его вины.

Наркоторговец изнасиловал школьницу, после чего отправил её голые фото друзьям, пока она умирала от передозировки. После этого Брайан Варела избавился от тела девушки, засунув его в мусорное ведро. Но, несмотря на весь ужас этого преступления, мужчину приговорили менее чем к трём годам тюрьмы, сообщает The Sun.

Судья Верховного суда Линда Крез сказала, что даже угонщики автомобилей получают более длительные сроки, однако согласно закону она ничего не может поделать.

В день трагедии 19-летний Брайан отправил своим друзьям фото девушки без сознания, написав: "Лол, я думаю, она передознулась". В следующем сообщении он рассказывает: "Чтобы как-то скоротать время, я бью её". На что приятели ему отвечают "Она выглядит мёртвой" и "Братан, кажется, ты убил её". Но вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, Брайан пошёл играть в видеоигры, а затем уснул.

Парень проснулся только утром, когда 18-летняя Алисса Носеда была уже мертва, а из её носа текла кровь. Тогда Брайан решил избавиться от тела и выкинул его в мусорное ведро в пригороде Сиэтла. Когда он понял, что мама девушки ищет её, то использовал большой палец погибшей, чтобы разблокировать телефон. От имени Алиссы он написал, что якобы она убежала из дома.

В итоге ему были предъявлены обвинения в убийстве первой степени, изнасиловании и незаконном захоронении останков. Парню грозило как минимум девять лет тюрьмы, но прокуроры предложили ему сделку из-за нехватки доказательств. Кроме того, в штате Вашингтон не преследуется по закону, если человек не оказал медицинскую помощь, за исключением пожилых, детей и беременных женщин.