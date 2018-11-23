Наркоторговец изнасиловал школьницу, умирающую от передоза, и сел на 3 года

Наркоторговец изнасиловал школьницу, после чего отправил её голые фото друзьям, пока она умирала от передозировки. После этого Брайан Варела избавился от тела девушки, засунув его в мусорное ведро. Но, несмотря на весь ужас этого преступления, мужчину приговорили менее чем к трём годам тюрьмы, сообщает The Sun.
Судья Верховного суда Линда Крез сказала, что даже угонщики автомобилей получают более длительные сроки, однако согласно закону она ничего не может поделать.
В день трагедии 19-летний Брайан отправил своим друзьям фото девушки без сознания, написав: "Лол, я думаю, она передознулась". В следующем сообщении он рассказывает: "Чтобы как-то скоротать время, я бью её". На что приятели ему отвечают "Она выглядит мёртвой" и "Братан, кажется, ты убил её". Но вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, Брайан пошёл играть в видеоигры, а затем уснул.
Парень проснулся только утром, когда 18-летняя Алисса Носеда была уже мертва, а из её носа текла кровь. Тогда Брайан решил избавиться от тела и выкинул его в мусорное ведро в пригороде Сиэтла. Когда он понял, что мама девушки ищет её, то использовал большой палец погибшей, чтобы разблокировать телефон. От имени Алиссы он написал, что якобы она убежала из дома.
В итоге ему были предъявлены обвинения в убийстве первой степени, изнасиловании и незаконном захоронении останков. Парню грозило как минимум девять лет тюрьмы, но прокуроры предложили ему сделку из-за нехватки доказательств. Кроме того, в штате Вашингтон не преследуется по закону, если человек не оказал медицинскую помощь, за исключением пожилых, детей и беременных женщин.
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