Многодетную англичанку осудили за то, что хотела расплатиться за фастфуд сексом

31-летняя женщина пришла в заведение после полуночи и потребовала бесплатную жареную курицу.

Жительница южного Манчестера, Англия, пришла в ресторан быстрого питания Chicken Chesters посреди ночи, чтобы поесть любимой курицы. И поскольку у Келли Филдинг не было с собой денег, то она придумала альтернативный способ оплаты. 31-летняя женщина предложила переспать с одним из сотрудников в обмен на любимое блюдо, сообщает The Sun.

Правда, перед этим Келли потребовала, чтобы ей дали еду бесплатно, а получив отказ, устроила скандал. Чтобы хоть как-то избавиться от неуравновешенной клиентки, сотрудники ресторана дали ей четыре бесплатных куриных крылышка. Но это не остановило Келли, и она продолжила терроризировать персонал.

Один из сотрудников попробовал вывести девушку из заведения, в результате чего получил по лицу. Единственное, что остановило голодную Келли, — это полицейские. Двое мужчин едва справились с правонарушительницей, которая продолжала драться, плеваться и выкрикивать ругательства.

Таким образом, Келли нарушила правила условного приговора за контрабанду наркотиков в тюрьму. В общей сложности мать четверых детей имеет 12 судимостей, но тем не менее судья пошёл ей навстречу и дал последний шанс на исправление, приговорив к 18 месяцам общественных работ.