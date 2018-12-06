"Я занялась сексом с парнем, перепутав его со своим, и суд встал на его сторону"

Пострадавшая рассказала, что спала в комнате своего возлюбленного, когда в полной темноте почувствовала чьи-то объятия.

Студентка колледжа в Индиане стала жертвой изнасилования после того, как приняла другого парня за своего бойфренда. Однако обвиняемый избежал наказания, и 20-летняя Абигейл Финни в ужасе наблюдала, как он спокойно вышел из зала суда. Согласно закону, девушка "технически" согласилась на секс, поэтому Дональд Грант Уорд избежал наказания, сообщает The Sun.

В ту ночь Абигейл написала своей подруге: "Я чувствую себя униженной. Это неправильно. Но я не знаю, насколько это противоречит закону". Девушка рассказала, что уснула в комнате бойфренда в общежитии и проснулась от того, что почувствовала чьи-то прикосновения со спины. Пострадавшая решила, что это её возлюбленный, и после прелюдии пара занялась сексом. Всё это время Абигейл не видела лица партнёра, поскольку в комнате было темно.

После секса девушка пошла в ванную комнату, а когда вернулась, то увидела на постели друга своего бойфренда. Сначала Абигейл решила, что это чья-то шутка, и стала искать любимого. Однако никто из друзей, кого она спрашивала по соседству, не знал, где он. И тогда она побежала в свою комнату и нашла его спящим в своей кровати.

Согласно закону штата, несмотря на то что Дональд знал, что Абигейл приняла его за другого, технически он не совершил ничего противозаконного. И в итоге его оправдали. Тем временем 20-летняя девушка взяла перерыв в учёбе и страдает кошмарами и приступами тревоги.